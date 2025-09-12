Preocupación por la Candida auris en España: un 45% de los casos de Europa en una década

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los casos de Candidozyma auris, causados por un hongo resistente a los medicamentos, se extienden rápidamente por los hospitales europeos, pero su transmisión es especialmente preocupante en España que concentra el 45% de los casos registrados en Europa entre 2013 y 2023.

En esa década, 36 países de Europa (los de la UE, los Balcanes occidentales y Turquía) contabilizaron 4.012 casos, de los que 1.807 tuvieron lugar en España, una cifra muy superior a la de Grecia (852 casos), Italia (712), Rumanía (404) y Alemania (120), los cinco países con más casos en la década.

Solo en 2023, se registraron 1.346 casos en 18 países de la UE, la mayor cifra desde existen registros de C. auris en Europa en 2014.

Estos dados, recogidos en la última encuesta del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), muestran que el aumento de

casos de C. auris en Europa es una seria amenaza para los sistemas de salud europeos que exige mejorar los sistemas de detección temprana y control de la transmisión para evitar su diseminación.

Candidozyma auris es un hongo que generalmente se propaga en instalaciones de atención médica y que es resistente a los medicamentos antifúngicos, puede causar infecciones graves en pacientes gravemente enfermos.

"C. auris se ha extendido en solo unos pocos años, desde casos aislados hasta convertirse en una epidemia en algunos países, lo que muestra con qué rapidez puede establecerse en los hospitales", advierte Diamantis Plachouras, jefe de la Sección de Resistencia a los Antimicrobianos y de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria de ECDC. Pero la situación «no es inevitable. La detección temprana y el control rápido y coordinado de infecciones aún pueden prevenir la transmisión adicional", asegura el responsable europeo. España fue el primer país de la UE en informar de un brote de C. auris en 2016.

