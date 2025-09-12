La historia de Gibraltar contada por expertos en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

‘Gibraltar: de la casa de Austria a Inglaterra, (1684 — 1714)» es la conferencia que inaugura el ciclo sobre Gibraltar de la Asociación Héroes de Cavite León.

Esta primera charla será impartida por Alberto Bravo Martín, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en el reinado de Carlos II y siguientes a las 19.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento en Alfonso V.

El final de Carlos II es lo que desencadena la guerra de Sucesión Española que termina con el Tratado de Utrech con los Borbones con el trono de España y la cesión del Peñón a cambio.

Alberto Bravo Martín ilustrará sobre las circunstancias y acciones que llevaron a la cesión del Peñón.