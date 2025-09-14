Aumentan las comunidades virtuales que favorecen la anorexia y la bulimia

Imagen de una de las Unidades de Trastornos Alimentarios de España que trata a pacientes con anorexiadl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las comunidades virtuales que promueven la anorexia y la bulimia como estilos de vida, conocidas como pro-Ana y pro-Mia, siguen creciendo en internet y representan un riesgo grave para la salud física, mental y social de quienes participan en ellas, especialmente adolescentes y mujeres jóvenes.

Así lo advierte un estudio de la Universidad de León (ULE) al que ha tenido acceso EFE que propone medidas educativas como principal vía de prevención frente a estos trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

La investigación, firmada por la profesora Carmen Vizoso-Gómez y publicada en la revista 'Contextos Educativos', analiza 38 estudios científicos sobre estas comunidades, seleccionados tras una revisión sistemática en bases de datos internacionales como Web of Science, Scopus y ERIC.

El trabajo revela que el 50% de los artículos se han publicado entre 2016 y 2020, lo que refleja un interés creciente por un fenómeno que, lejos de desaparecer, se adapta a nuevas plataformas como TikTok, Reddit o Twitter.

Según Vizoso-Gómez, las comunidades pro-TCA no solo banalizan los riesgos de la anorexia y la bulimia, sino que las presentan como formas válidas de vida, reforzadas por imágenes de delgadez extrema, consejos para restringir la alimentación y mensajes que asocian el control del cuerpo con el éxito, la perfección o la pertenencia a un grupo. «Se construyen identidades colectivas que ofrecen apoyo emocional y social, pero que también perpetúan conductas autodestructivas", advierte la autora.

El estudio constata que la mayoría de los contenidos se difunden en webs, foros y blogs, aunque las redes sociales han ganado terreno. En plataformas como TikTok o Twitter, los hashtags como #proana o #thinspo permiten acceder a estos contenidos, aunque muchos usuarios evitan etiquetas explícitas para eludir la moderación.

A pesar de los intentos de censura, muchas de estas comunidades persisten y se reinventan. Uno de los hallazgos más preocupantes es que muchas personas que participan en estas comunidades nunca han recibido tratamiento para su trastorno, y que incluso quienes están en proceso de recuperación pueden sentirse atraídas por estos espacios.

Además, aunque predominan las mujeres jóvenes, también se han identificado hombres y personas mayores de 50 años entre los usuarios.