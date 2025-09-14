Un estudiante de la ULE "dinamiza" Acebedo con un curso de actividad física y convivencia intergeneracional

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El estudiante del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León (ULE) Jaime Rodríguez Gómez ha "dinamizado" este verano la vida de la localidad leonesa de Acebedo con un curso de actividades físicas y convivencia intergeneracional, desarrollado en el marco del programa de becas Ralbar.

Esta iniciativa ha contado con una "alta participación vecinal" y, según su promotor, "ha cumplido en gran medida con su fin", al revalorizar juegos tradicionales y rutas por la montaña, y generar espacios de encuentro entre personas de todas las edades.

Bajo el título 'Actívate en Acebedo: actividad física, naturaleza y convivencia intergeneracional para un estilo de vida saludable', esta programa buscaba dinamizar el verano del municipio, recuperar tradiciones locales, fomentar la convivencia entre generaciones y promover la actividad física en la naturaleza.

Según un comunicado de la ULE recogido por Europa Press, Rodríguez ha destacado "la excelente acogida del programa y la implicación de los vecinos", factores que, según ha explicado, "han permitido que el proyecto tuviera un impacto real en la comunidad".

También ha agradecido el apoyo recibido del colegio de Cistierna por la cesión de material, de la Junta Vecinal de Acebedo y de su tutora, Marina Gil Calvo.

Asimismo, el estudiante considera que las becas Ralbar son "muy positivas" porque "dan vida a los pueblos y apoyan proyectos que fomentan la cohesión social y cultural" y de cara a futuras ediciones, el estudiante ha planteado coordinar las actividades con otros programas Ralbar para organizar encuentros conjuntos que "amplíen la participación y fortalezcan los lazos entre comunidades".