Orbea graba en León un cautivador anuncio con su bici más innovadora para "volver a lo que importa"

La nueva e-bike de Orbea en un paisaje de la montaña leonesa.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un mundo donde la movilidad urbana se fusiona con la aventura off-road, Orbea presenta su última innovación: la Muga, una bicicleta eléctrica diseñada para romper rutinas y abrir puertas a lo inesperado. Lanzada en 2025, esta e-bike urbana destaca por su motor Bosch Performance Line CX, que ofrece una asistencia suave y un rango impresionante, permitiendo explorar más allá de los límites habituales. Con un manejo estable y adaptable, suspensión capaz y un diseño robusto que prioriza la seguridad en cada detalle, la Muga no es solo un medio de transporte, sino un compañero fiel para redescubrir la alegría de pedalear.

Pero el vínculo de esta bicicleta con León va mucho más allá. El anuncio promocional de la Muga, titulado “Expand What Moves You”, captura esta esencia de manera poética y visualmente cautivadora. Dirigido para resaltar la conexión emocional con el movimiento, el vídeo invita a los espectadores a “volver a lo que realmente importa”: estar presente, abrazar lo familiar con ojos nuevos y sentir el cambio en el viento. Con frases como “Moving isn’t just about going. It’s about noticing, embracing, feeling… Like never before” ("Mudarse no es solo irse. Es darse cuenta, aceptar, sentir... Como nunca antes"), el spot de un minuto y nueve segundos transforma un simple paseo en una experiencia sensorial profunda.

Lo que hace único a este anuncio es su rodaje en la provincia de León, un territorio que ofrece un mosaico de paisajes que van desde la montaña imponente hasta los rincones urbanos nostálgicos. Filmado en junio de 2025, el vídeo recorre escenarios icónicos que realzan la versatilidad de la Muga, mostrando cómo esta e-bike se adapta tanto a terrenos exigentes como a entornos cotidianos.

Entre los highlights destaca Riaño, el pintoresco pueblo leonés junto al embalse homónimo, con sus montañas del Parque Regional de Picos de Europa como telón de fondo. Aquí, las tomas capturan la Muga serpenteando por caminos rurales, con el lago azul brillando bajo el sol y las cumbres evocando una sensación de libertad infinita. Es el lugar perfecto para ilustrar cómo la bici “abre un mundo de posibilidades”, con su motor potente conquistando subidas y ofreciendo estabilidad en descensos.

El anuncio también se adentra en el corazón urbano de León, visitando la icónica tienda de discos Lizard, un local vintage en la capital provincial que simboliza la nostalgia y el descubrimiento personal. En estas escenas, la Muga se rodea de estanterías llenas de vinilos, mientras el protagonista redescubre “la alegría de estar aquí”, fusionando lo moderno con lo atemporal.

Otros paisajes leoneses salpican el vídeo, como las rutas cercanas a la Reserva de la Biosfera de Muniellos o los senderos boscosos que bordean el río Esla, enfatizando la robustez de la Muga en terrenos mixtos. Estos lugares no solo embellecen el anuncio, sino que subrayan el mensaje de Orbea: la Muga está lista para cualquier jornada, desde escapadas espontáneas hasta desplazamientos diarios seguros.

Disponible en la web oficial de Orbea, la Muga invita a “redescubrir la alegría de montar”. La marca asegura que "si buscas una e-bike que expanda lo que te mueve, este spot filmado en León es la inspiración perfecta". Su nombre es una incógnita, pero puede que se relacione con la acepción de Muga que significa mojón, límite. Los que el paisaje de León no tiene.