Amadeo de los Zumbos, el mastín leonés más guapo en Los Barrios de Luna

El mastín Amadeo de los Zumbos con el juez del concurso, criador y miembros del jurado.DL

Amadeo de los Zumbos, de Mario Alonso, de Azadinos, y 'Toscana de Entrexaldas', del afijo de José Luis Tuñón, de Asturias, fueron la pareja de mastines leoneses triunfadora en el concurso monográfico de mastín que se celebró en la 48º Fiesta del Pastor de Los Barrios de Luna. 'Amadeo de los Zumbos' es, además, el ganador del Premio Mejor Ejemplar Absoluto.

Son los mastines leoneses más guapos, morfológicamente hablando, que concurrieron a este concurso lleno de tradición y con el mayor nivel entre los que se celebran en España.

Toscana, la mejor hembra adulta, con su criador, José Luis Tuñón.DL

'Amadeo de los Zumbos', sobrino de 'Compromiso', el mastín ganador en la modalidad de perros ganaderos, lleva su nombre en homenaje a Amadeo Alejandre, uno de los criadores leoneses más afamados junto a su esposa Bety Aguado-Jolís.

Los mastines adultos durante el concurso.DL

El concurso de Los Barrios de Luna, válido para el Campeonato de León para Mastín Español 2025 y en el que participaron cerca de 70 ejemplares', entregó premios a mastines de diferentes edades, tanto en hembras como en varones.

'Toscana de Entrexaldas' ganó el premio Mejor Hembra Adulta en la categoría morfológica, mientras que 'Collada', de Manuel Morán, de Los Barrios de Luna, se hizo con el trofeo de Mejor Hembra Adulta en la categoría de Ganadería.

Jóvenes mastines en el concurso de Los Barrios de Luna.DL

En la categoría de Muy muy cachorros, 'Perla de Malospasos', de Badajoz y criada por César Chacón, ganó el premio en hembra, mientras que 'Mateo de Serylu', de Canales (León) y criado por Luis Serylu obtuvo el mismo premio como varón.

Entre las promesas de la raza están también 'Macallán', la mastina de Enrique Martín de Miguel, de Segovia, que fue galardonada con el premio a Mejor Cachorro Hembra y 'Turco de Valdelacueva', criado por Ángel González Suárez en Carbonera (León), en la modalidad de Macho.

Como Mejor Joven Hembra fue seleccionada 'Omaña de Moncun', de Valladolid, del afijo que cría Pedro Luis de Diego. 'Bronce de Villafeliz', de Villafeliz de Babia y criado por Enrique Álvarez Sánchez, fue elegido por el jurado como Mejor Joven Macho en este certamen de Los Barrios de Luna.

Los mastines ganaderos del concurso a los pies de la presa del pantano de Luna.DL

'Aria de Entrexaldas', del criador José Luis Tuñón, de Asturias, quedó como ganadora del premio a mejor ejemplar de Clase Intermedia Hembras, mientras que 'Fran de Entrexaldas', del mismo criador asturiano, se llevó el premio de mejor ejemplar de Clase Intermedia Machos.

Entre los mejores mastines ganaderos no hubo premio para cachorros y se otorgaron premios y trofeos de Mejor Joven Macho a 'Verdugo' y Mejor Joven Hembra a 'Batalla', ambos de Los Barrios de Luna y del criador y ganadero Manuel Morán, que fue el ganador absoluto en esta modalidad del concurso al conseguir también los premios a Mejor Hembra y Mejor Macho para 'Collada' y 'Compromiso' y el premio especial Emilio Álvarez a Mejor Mastín Ganadero para 'Compromiso'.

Ángel Pons, de la Sociedad Canina de Aragón, fue el juez del certamen organizado por la Sociedad Canina Leonesa con el apoyo de Dingo Natura, Natura Diet y Campeonato de León para Mastín Español.

Manuel Morán con uno de los mastines ganaderos premiados.DL