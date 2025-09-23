León pilota un programa nacional pionero con la Guardia Civil en la lucha contra el cáncer

El coronel jefe de la Guardia Civil de León, Julio Andrés Gutiérrez, y el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en León, Estanislao de LuisRAMIRO

León pone en marcha el próximo mes de octubre un programa piloto a nivel nacional en el que la Guardia Civil tenderá su brazo benemérito para ofrecer a las personas más vulnerables en todos los rincones de la provincia los servicios de la Asociación Española contra el Cáncer.

El pilotaje es el resultado de un convenio suscrito por la Dirección General de la Guardia Civil y el presidente nacional de la Asociación Española contra el Cáncer que se materializó el 6 de marzo de 2025. León ha sido la provincia elegida para estrenar esta iniciativa puesto que la idea de plantear la colaboración del instituto armado partió del presidente local, Estanislao de Luis Calabuig.

"El cáncer no distingue a ninguna persona", pero lo cierto es que los servicios no llegan igual a las zonas rurales y, en particular, a las zonas más aisladas y despobladas. "La Guardia Civil es un soporte fundamental para la Asociación Española contra el Cáncer, para que nadie, por alejado que esté, se vea privado de la atención que podemos ofrecer", precisó.

"La Guardia Civil tiene un brazo muy fuerte, el brazo benemérito", precisó Julio Andrés Gutiérrez Hernández, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en León. En el ADN del cuerpo, abundó, está "ayudar, estar al lado de los más vulnerables y las personas que nos puedan necesitar".

"Ya estábamos colaborando con charlas e iniciativas como la cuestación del día del cáncer", apuntó, por lo que poner en marcha este pilotaje es un paso cualitativo y cuantitativo en esta colaboración. Los 32 puestos de mando del cuerpo en León activarán este mes el protocolo por el que cualquier necesidad que detecten en la población relacionada con el cáncer, desde fármacos, a traslados o apoyo psicológico, pueda ser canalizada a través de la Asociación Española contra el Cáncer en León.

Una vez que concluya el periodo de prueba de un mes, se realizará una evaluación para determinar la eficacia del protocolo y hacer nuevas propuestas de actuación.

El 16 de octubre está prevista una jornada con los responsables más directos de los puestos de mando para que lo lleven a todos los cuarteles."La Asociación contra el Cáncer tiene sus limitaciones, los servicios públicos no llegan igual a todos los rincones y la Guardia Civil es la única que no tiene ningún rincón sin ser apoyado o vigilado".

Después de Castilla y León, en León, la segunda comunidad donde se desarrollará el pilotaje es Castilla-La Mancha, en la provincia que determinen y durante el mes de noviembre. En diciembre le toca el turno a la Comunidad de Madrid.

La idea de esta colaboración protocolizada fue lanzada en 2023 por Estanislao de Luis Calabuig, pero no podía firmarse un convenio a nivel provincial, "había que hacerlo a nivel nacional". Ahora, la iniciativa surgida en León se estrena en la provincia con la ventaja de que se hará extensiva a toda España.

Calabuig destacó la buena acogida que la iniciativa ha tenido entre los responsables de la Asociación contra el Cáncer de todo el país y en particular los de las provincias de la España vacía. Julio Gutiérrez destacó el tesón del presidente de León para lograr el objetivo de llegar a las zonas más aisladas y a las personas más vulnerables.