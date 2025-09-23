Mañueco subraya el compromiso de Castilla y León con la investigación contra el cáncer y apela a “la unión y el esfuerzo de todos”

La reina Letizia visita el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca con motivo de la celebración del Día Mundial de la investigación sobre esta enfermedad.Susana Martín

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, subrayó hoy el compromiso del Ejecutivo autonómico con la investigación contra el cáncer y apeló a “la unión y el esfuerzo de todos”, en declaraciones recogidas por Ical durante su intervención en los actos conmemorativos del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, presididos por la reina Letizia en Salamanca.

En este sentido, Fernández Mañueco manifestó que el objetivo del Gobierno autonómico es “contribuir al máximo al esfuerzo de la comunidad científica y de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer, ofreciendo siempre la mejor atención a los pacientes y a sus familias”.

Durante su intervención, Fernández Mañueco señaló que, en esta tarea, Castilla y León cuenta con “uno de los sistemas de salud mejor valorados de España”, con avances “significativos” en la detección precoz del cáncer colorrectal, de mama y de cérvix, así como con el desarrollo de las unidades satélite de radioterapia en todas las provincias, que permiten, según destacó, “evitar desplazamientos y humanizar la asistencia”.

Además, el mandatario recordó que Castilla y León dispone del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional y aplica “todas las novedades diagnósticas y terapéuticas” para ofrecer “la mejor atención” a los enfermos de cáncer. Entre ellas, Fernández Mañueco citó los secuenciadores masivos de genoma para medicina personalizada y de precisión, los biobancos de tejido oncológico en siete hospitales de la Comunidad, la inmunoterapia y diversos fármacos de vanguardia como la terapia CAR-T.

Por otro lado, el presidente resaltó el refuerzo de las estructuras de investigación para “profundizar en la lucha contra esta enfermedad”, poniendo como ejemplo el papel del Centro de Investigación del Cáncer y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, que “acumulan éxitos y reconocimientos”.

Mañueco recordó, además, la creación en los últimos años de nuevos institutos de investigación biosanitaria en Valladolid, León y Burgos, cuyo funcionamiento en red se impulsa junto con el resto de estructuras investigadoras del sistema de salud, en conexión con las universidades y otros centros.

No obstante, el presidente comenzó su alocución en el Edificio Dioscórides de la Universidad de Salamanca, agradeciendo el “compromiso y la implicación” de la reina Letizia en la lucha contra el cáncer y expresó su reconocimiento a “todas las personas que investigan y trabajan por lograr este objetivo”.

Finalmente, felicitó al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca por sus 25 años de trayectoria, “liderando proyectos pioneros e importantes investigaciones internacionales”, así como a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) por su “labor de referencia en todo el país”.