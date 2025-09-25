Un estudio alerta de que crece el consumo problemático de alcohol en universitarios

Una investigadora realiza uno de los ensayos en el Ibiomed de León.dl

El consumo problemático de alcohol entre los estudiantes universitarios españoles no solo es elevado, sino que también tiende a mantenerse estable a lo largo de los años de carrera, según revela un estudio publicado recientemente en la revista International Journal of Mental Health and Addiction.

La investigación ha sido liderada por un equipo multidisciplinar en el que figuran los investigadores de la Universidad de León (ULE) Lorena Botella Juan, Vicente Martín Sánchez, Antonio José Molina y Tania Fernández Villa, todos ellos vinculados al Departamento de Ciencias Biomédicas y al Instituto de Biomedicina (Ibiomed).

El estudio analizó a 1.181 estudiantes de siete universidades españolas, a los que se realizó un seguimiento desde su primer año de carrera (T1) hasta dos o tres años después (T2). Los resultados muestran que el 30,3% de los universitarios presentaban un riesgo moderado o alto de consumo problemático de alcohol en el segundo corte, frente al 28,2% inicial.

Aunque el incremento no es estadísticamente significativo, sí lo es la persistencia, calculada en el 61% de quienes ya presentaban un consumo problemático al inicio lo mantenían años después. Además, se detectó un 18 % de nuevos casos durante el seguimiento, lo que refuerza la idea de que la etapa universitaria es un periodo crítico para el establecimiento de patrones de consumo de riesgo.

El estudio también identifica varios factores que influyen significativamente en la persistencia del consumo problemático, entre ellos vivir con compañeros o amigos en lugar de con la familia