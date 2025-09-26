La bióloga Pilar de la Puente recibe el XI Premio Leonés en el Extranjero

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La bióloga y directora de Laboratorio en el Grupo de Cáncer e Inmunoterapia en Stanford Research, Pilar de la Puente García, recibió hoy el XI Premio Leonés en el Extranjero otorgado por el Colegio de Economistas de León y la Fundación Monteleón, por su importante labor al frente de investigaciones para la lucha contra el cáncer.

La investigadora es también profesora del departamento de Cirugía, Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Dakota del Sur-Escuela de Medicina y cofundadora de Cellatrix.

El jurado, compuesto por miembros del Colegio de Economistas, la Fundación Monteléon, la Universidad de León o representantes de las empresas leonesas, valoró la importante aportación a la sociedad de la bióloga por sus trabajos sobre el cáncer, además de su labor docente y el impulso de la empresa Cellatrix, centrada en el desarrollo científico, la investigación y la generación de fármacos para el cuidado del paciente.