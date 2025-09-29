Marruecos duplica la superficie legal de cannabis

Publicado por EFE Rabat Creado: Actualizado:

La superficie destinada al cultivo legal del cannabis en Marruecos se ha duplicado en 2025 y se ha situado en 4.751 hectáreas, frente a 2.169 hectáreas el año pasado, según las cifras de la Agencia Nacional de Reglamentación de las Actividades Relativas al Cannabis (Anrac, el organismo que supervisa el cultivo de esta planta, de la que deriva el hachis).

Según indicó a EFE una fuente de Anrac, esta superficie fue plantada por un total de 5.493 cultivadores —agrupados en 366 cooperativas-, frente de los 2.647 agricultores que integraron el circuito legal en 2024.

En 2025, el gobierno marroquí otorgó 4.003 licencias para el cultivo, transformación, comercio y exportación del cannabis, lo que supone un aumento del 20 % respecto al año anterior.

La gran mayoría de estas licencias fueron entregadas a los agricultores para las tareas de cultivo y producción y el resto (unas cien autorizaciones) fueron destinadas a los operadores para el resto de actividades relacionadas con esta planta.

Anrac entregó la certificación de 6,2 millones de semillas importadas de cannabis y autorizó también el uso de 399,6 toneladas de la variedad autóctona «beldia», frente a 171,7 toneladas permitidas en 2024.

Asimismo, 21 complementos alimenticios y 16 productos cosméticos derivados de esta planta fueron registrados este año ante la Agencia Marroquí de Medicamentos y Productos Sanitarios (AMMPS), explicó la misma fuente, que apuntó que en este mismo año los operadores fueron otorgados por Anrac para exportar productos de cannabis a Francia, Suiza, la República Checa, Luxemburgo, Portugal, Australia y Sudáfrica.