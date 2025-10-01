CAMPAÑA
Supermercados Gadis ‘Alimenta la amistad’ con las mascotas
Gadis lanza la 7ª edición de su campaña «Alimenta la amistad». Una acción solidaria que respalda la labor de 79 protectoras de animales, recoge la sensibilidad social con los animales y cumple con el compromiso de la empresa a favor del bienestar animal. Un proyecto ya consolidado en el programa de Responsabilidad Social Corporativa que se lleva a cabo desde el 2019.
Un total de 202 Supermercados Gadis de Castilla y León y Galicia se suman a esta causa habilitando espacios para depositar alimentos y productos de higiene destinados al cuidado de perros y gatos. Aquellos clientes que lo prefieran tienen la opción realizar una aportación económica al pasar por caja. Este año se puede colaborar desde el miércoles 1 de octubre hasta el sábado día 12.
Protectoras de las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamor; y A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra recibirán y gestionarán toda la ayuda que se recaude. Este apoyo es importante para que puedan atender a lo largo del año a miles de animales en situación de abandono y proporcionarles cuidados y refugio.
La directora de Marketing y RSC de GADISA Retail, Melisa Pagliaro, y la coordinadora de RSC, Lucía Santos, han presentado la campaña.