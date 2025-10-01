El tiempo en León: cielos despejados y temperaturas en ascenso

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La provincia de León ha comenzado el mes de octubre con cielos poco nubosos o despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que descarta precipitaciones para este miércoles y anticipa un ligero o moderado ascenso de las temperaturas.

En la capital leonesa, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 25 grados, mientras que en otras localidades como Astorga se esperan mínimas de 8 y máximas de 26 grados.

Ponferrada alcanzará los 27 grados, con una mínima de 9, y Villablino registrará temperaturas entre los 7 y los 26 grados.

El viento soplará flojo y de dirección variable, lo que contribuirá a una jornada tranquila en lo meteorológico. La sensación térmica se mantendrá agradable durante gran parte del día, con predominio de nubes altas hacia la noche.

La Aemet prevé que el tiempo estable continúe en los próximos días, con temperaturas similares y ausencia de lluvias, aunque podrían aparecer intervalos nubosos de cara al fin de semana.