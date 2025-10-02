El tiempo en León: cielos despejados y máximas que apuntan a los 30 grados

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a una jornada con sol y buenas temperaturas.Jesus F. Salvadores

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en la provincia de León tiempo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad alta durante la tarde.

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas se mantendrán sin variaciones o subirán ligeramente. El viento será flojo y de dirección variable.

Por municipios, las termómetros oscilarán entre los 6 y los 27 grados en León capital, entre 8 y 27 en Astorga, entre 9 y 28 en Ponferrada, y entre 7 y 27 en Villablino.

De cara al fin de semana, se espera un ligero descenso térmico el sábado, con máximas en torno a los 22 grados y mínimas de 7. El domingo volverán a subir las temperaturas, alcanzando los 25 grados de máxima.

La probabilidad de precipitaciones será baja, aunque el viernes por la tarde podrían registrarse algunas lluvias débiles, especialmente en zonas de montaña. El viento soplará del suroeste con rachas moderadas.