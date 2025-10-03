Qué hacer con niños más allá de San Froilán: la respuesta está en las aves de este pueblo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Conservar a las aves y sus hábitats es frenar el cambio climático es el lema de SEO/BirdLife para esta edición del Día de las Aves que se celebra este finde de semana. Con él, la organización recuerda que los espacios naturales bien conservados actúan como sumideros de carbono, regulan la temperatura y hacen frente a fenómenos extremos.

Además, apunta que los hábitats sanos y diversos son más resilientes, se regeneran mejor y ayudan a prevenir incendios forestales, una de las amenazas que cada año destruyen miles de hectáreas y los hogares de innumerables especies, como ha sucedido este verano, que, respecto a las aves, ha afectado especialmente a diez especies como muestra el informe de la organización Incendios y Biodiversidad 2025.

Una vez más, SEO/BirdLife recuerda que la Unión Europea considera el estado de las poblaciones silvestres de aves como un índice de la calidad de vida en Europa, y la oficina estadística europea, Eurostat, incluye el seguimiento de las poblaciones de aves entre los índices más importantes para medir la sostenibilidad y el bienestar social.

“Invitamos a que la sociedad se acerque al mundo de las aves y participe en alguna de las actividades que hay programadas este fin de semana. Observarlas, más allá del disfrute, que está asegurado, mejora la salud física y mental de las personas, como han constatado numerosos estudios”, apunta Federico García, responsable de la Unidad de Sociedad y Territorio de SEO/BirdLife

Actividades destacadas de la celebración del Día de las Aves

Los próximos días 4 y 5 de octubre tendrán lugar más de 300 actividades relacionadas con las aves en más de 120 puntos de todo el territorio donde pueden acudir los medios que lo deseen previa confirmación. Actividades destacadas:

ANDALUCÍA

Sábado 4. Itinerario guiado/excursión (Hora: 10.30 y 12.00), Anillamiento científico (Hora 09.00). Puesto de observación de aves en el Centro de Visitantes Anastasio Senra. (Marismas del Odiel-Huelva)

Domingo 5. A partir de las 8:00 am. Observación de Aves desde el Centro Ornitológico Francisco Bernis (El Rocío-Huelva)

Domingo 5. 10-14:00h. Evento y ruta ornitológica guiada. Centro Vadillo-Castril Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Organiza el grupo local SEO-Gypaetus en Cazorla (Jaén).

ASTURIAS

Sábado 4, 11:00 am: Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa. Itinerario guiado/excursión, Puesto de observación de aves. Aparcamiento de El Salín.

Domingo 5: Ría de Eo. Itinerario guiado/excursión. Puesto de observación de aves.

BALEARES

Domingo 5: 9:30 a 12:30. Itinerario guiado/excursión, Concurso, Presentación de proyecto Flow4Bio. Aves del Litoral de Cala Fuiguera (Calviá-Mallorca)

BARCELONA

Domingo 5: Horario de mañana. Humedal de Les Llobateres (Sant Celoni, Barcelona) Itinerario guiado/excursión, anillamiento científico, voluntariado o labores de limpieza en espacios naturales, repoblación forestal, ruta guiada interpretativa a través de QR (vídeos cámaras de fototrampeo).

CÁCERES

Domingo 5, 10:00 am: Castañar de Hervás (Cáceres). Punto de encuentro Cafetería El Mirador de Hervás. Ruta por el Castañar de Hervas, que se ha salvado en su mayor parte del incendio de Jarilla

CANARIAS

Domingo 5: Horario de mañana. Observación de aves desde la Charca "El Manisero", Tejina, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Sábado 4 y Domingo 5. Voluntariado y labores de limpieza en espacios naturales. La Gomera. Parque Nacional de Garajonay

CANTABRIA

Sábado 4 de 9:30 a 12:30: Itinerario guiado/excursión. Ruta "Aves alpinas y Naturaleza de Alto Campoo". Estación de Esquí y Montaña de Alto Campoo. Punto de encuentro: Punto de encuentro: Entrada de la cafetería El Chivo, Brañavieja

Sábado 4 y Domingo 5: Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (NOJA, junto a la playa de Trengandin). Anillamiento científico. Horario de 8:30 a 12:30. Se suspenderá en caso de lluvia o fuerte viento. La estación de anillamiento está situada junto al observatorio de aves de la playa de Trengandin en Noja.

Sábado, 4, de 8:30 a 12:00: Jornada de anillamiento científico de aves, abierta a todos los públicos, para conocer algunas de las aves que habitan el municipio de Torrelavega, y aprender algo más sobre esta herramienta para el estudio de sus poblaciones. Punto de encuentro: Aparcamiento del Centro Especial de Empleo SERCA. en Torrelavega.

Domingo 5. Día de las Aves en la Reserva Ornitológica de las Marismas de Astillero. Os proponemos una jornada de anillamiento científico de 8:30 a 11:30, dos rutas guiadas a las 10:00 y a las 11:00 e inauguramos la exposición de las obras seleccionadas en el 13º Rally Fotografico EcoASTILLERO XXI.

DELTA DEL EBRO

Sábado 4 y Domingo 5: El sábado anillamiento científico de aves a partir de las 9:00. Ruta guiada, actividades infantiles, talleres. Reserva Ornitológica de Riet Vell (Delta del Ebro -Tarragona)

LEÓN

Sábado 4. Ruta guiada de observación de aves y mariposas, talleres y juegos infantiles (actividades aptas para niños y adultos) en Aula de la Naturaleza de Valdavido (Truchas-León) 9:00 a 14:00.

MADRID

Sábado 4: Anillamiento científico en el entorno del Centro de Ecología Social de Móstoles.

Domingo 5: Itinerario guido/excursión (Salida desde el Centro de Ecología Social de Móstoles).

PAÍS VASCO

Sábado 4: 10:00 a 14:30. Itinerario guiado/excursión y anillamiento científico. Araba. Humedales de Salburua, Vitoria-Gasteiz

VALENCIA

Sábado 4 y Domingo 5: Voluntariado y labores de limpieza en espacios naturales. Itinerario guiado/excursión, Anillamiento científico, Censo de abejas. Tancat de la Pipa, Albufera de Valencia.

ZARAGOZA

Sábado 5. Itinerario guiado/excursión: Actividad del Club Aventureros "Otoño en el soto". Galacho de Juslibol (Zaragoza).

Aplicaciones imprescindibles para la observación de aves

SEO/BirdLife pone a disposiciones de la ciudadanía de manera gratuita la Guía de las Aves de España, una herramienta divulgativa apta y recomendable para todos los públicos y edades. Está diseñada tanto para mejorar, actualizar y complementar los conocimientos de los ornitólogos y ornitólogas sobre las aves de España como para iniciar y motivar al público menos especializado a introducirse en el fascinante mundo de las aves.

También el Identificador de Aves de SEO/BirdLife recientemente renovado para ofrecer una experiencia más moderna, visual y efectiva integrada directamente en la app gratuita Aves de España. Esta nueva versión ayuda a descubrir qué ave se está observando en cuestión de segundos.

Avefy, además de aprender jugando a conocer los cantos de las aves, incluye un buscador por especie que facilita la búsqueda en la guía de aves.