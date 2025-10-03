Caos en la Comisaría de León: sin espacio, pasillos saturados y policías hacinados en condiciones precarias

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Unión Federal de Policía de León denunció este viernes la situación “crítica” provocada por la falta de espacio en la Comisaría Provincial, que se encuentra “al colapso” y donde los agentes “trabajan apretadamente en emplazamientos exiguos”, mientras que “los ciudadanos deben esperar en pasillos para ser atendidos”. A pesar de ello, criticaron que la Dirección General “desestima la compra de un local cercano pese a un informe técnico favorable”

La organización explicó que, desde hace tiempo, las dependencias policiales de Villa Benavente resultan “angustiosamente insuficientes”, lo que obligó en su momento a trasladar servicios, como la expedición del DNI y pasaporte a un local externo situado en la calle de la Guardia Civil.

Sin embargo, en estos momentos, “la situación está llegando a un punto límite” con las personas que acuden a realizar trámites en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que “deben esperar igualmente en los pasillos de tránsito por la inexistencia de una sala”. Además, el personal de limpieza “carece de vestuarios y se ve obligado a cambiarse en zonas comunes”.

“Las dependencias de la comisaría se encuentran tan saturadas que los agentes trabajan en condiciones realmente difíciles que dificultan el desempeño de sus funciones y la sobrecarga de efectivos en instalaciones tan reducidas genera, además, un sobreesfuerzo diario en la operatividad”, añadieron.

Ante esta realidad, la Unión Federal de Policía detalló que recientemente surgió la oportunidad de ampliar las dependencias de la comisaría mediante la adquisición de un local situado a 20 metros, justo enfrente de la puerta principal, “a un precio inferior al de mercado”. Dicho inmueble tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados y gran capacidad de plazas de garaje para la flota de vehículos policiales que actualmente permanecen aparcados en la calle Villa de Benavente, “ocupando toda la vía pública por ambos lados y sin posibilidad de que los vecinos puedan estacionar también sus coches, lo que origina quejas constantes”.

La Dirección General de la Policía envió, a requerimiento de los responsables de la comisaría, un arquitecto para evaluar la viabilidad del inmueble, cuyo informe oficial resultó “plenamente favorable”. Sin embargo, “para sorpresa de los agentes y de la propia UFP”, la propuesta fue desestimada en Madrid bajo el argumento de que “no es el momento”.

Una decisión que, para la organización “en absoluto responde a motivos presupuestarios”, se debe a “una incomprensible falta de voluntad para dar solución a un acuciante problema que desde hace tiempo padece la Policía Nacional leonesa”.