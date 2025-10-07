La espectacular Luna del Cazador embelesa al mundo

Llega la luna llena de octubre, la primera del otoño, conocida como "Luna de la cosecha" y que ademas coincide con la primera superluna del año 2025. En la imagen, la luna entre los molinos de Campo de Criptana, en Ciudad Real.EFE/Javier Belver

Durante las noches del lunes 6 y martes 7 de octubre, el cielo ha sido testigo de la esperada Luna del Cazador, un fenómeno que ha alcanzado su plenitud en la madrugada del martes. Este evento astronómico no solo ha ofrecido una luna completamente iluminada, sino que ha coincidido con una superluna, lo que significa que el satélite se encontraba en su punto más cercano a la tierra (perigeo) de su órbita, luciendo así ligeramente más grande y brillante de lo habitual.

El nombre de Luna del Cazador es una herencia de las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios del hemisferio norte. Históricamente, esta era la primera luna llena que seguía a la Luna de la Cosecha (la más cercana al equinoccio de otoño). Su intensa luz permitía a las comunidades prolongar las labores de caza y recolección hasta bien entrada la noche, facilitando la acumulación de provisiones antes de la llegada del invierno.

Este espectáculo, visible a simple vista y sin necesidad de equipo especial, ha marcado uno de los momentos astronómicos más destacados del mes de octubre. Aunque su punto de máximo esplendor fue a primera hora de la mañana del martes, su brillo excepcional ha podido disfrutarse durante la noche, atrayendo la mirada de aficionados y curiosos de todo el mundo.