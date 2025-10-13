Confirmado: la UE prohibirá llamar hamburguesa o perrito caliente a un producto vegano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con el fin de evitar confusión con los productos cárnicos y proteger a los consumidores y al sector ganadero, el Parlamento Europeo ha tomado una nueva decisión: ya no se podrá llamar a una hamburguesa vegana por dicho nombre. Del mismo modo, ocurre con otros productos como escalope, bistec, salchicha o filete. Acorde a la nueva normativa, estos términos se reservarán exclusivamente a productos que contengan carne animal.

Esta decisión fue aprobada por el Parlamento Europeo el 8 de octubre de 2025, como parte de una enmienda a la actualización de la Organización Común de Mercados (CMO). La votación resultó en 355 votos a favor, 247 en contra y 30 abstenciones. La propuesta fue impulsada por la eurodiputada francesa Céline Imart (del grupo popular europeo) y extiende restricciones similares ya existentes para lácteos (como prohibir "leche" o "queso" para alternativas vegetales).

Sin embargo, no es una ley final aún: debe negociarse y confirmarse en el Consejo de la UE con los 27 Estados miembros para entrar en vigor. En el pasado, una propuesta similar fue rechazada, y un fallo del Tribunal de Justicia de la UE en 2024 invalidó intentos nacionales (como en Francia) de prohibir estos términos, argumentando que no inducen a error si el etiquetado es claro (por ejemplo, "hamburguesa vegana").

Algunas Organizaciones de consumidores ya han protestado por la decisión y argumentan que estos términos no inducen a error a los consumidores, sino que es una victoria del lobby cárnico que frena la innovación sostenible.