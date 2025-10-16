Halloween sin gatos negros

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Ni un solo gato en adopción: muchas protectoras de animales cortan de raíz en estos días la entrega de felinos para evitar el uso, sobre todo de los gatos negros, en festividades o sacrificios relacionados con la fiesta de Halloween; las que siguen con los procesos de adopción extreman los filtros para asegurarse de que los animales van al hogar adecuado.

«En esta época del año no damos ni un solo gato en adopción. Ni negro, ni blanco, ni de ningún color», asegura Natalia Esteban, miembro de La Posada Felina, una asociación sin refugio físico, pero que trabaja con distintas casas de acogida.

Porque, a falta de gatos negros, explica, se recurre a los carey o a los atigrados oscuros, también muy demandados.

Quienes buscan gatos para disfraces o rituales y se encuentran con la negativa de las protectoras acuden entonces a páginas de compraventa entre particulares para localizar camadas que se ofrecen gratis. Ahí el control es prácticamente imposible.

El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) es uno de los organismos oficiales que ha prohibido la adopción de gatos negros del centro municipal de animales domésticos hasta el 10 de noviembre. Natalia Esteban indica que es fácil rastrear en internet o en redes sociales la práctica de rituales en las que se utiliza a los gatos: negros para la brujería, blancos para la santería. Estos rituales, dice, a veces conllevan sacrificios y mutilaciones hechas «con precisión quirúrgica para que el animal muera lentamente». ¿Se puede denunciar? «Sí, pero difícilmente probar», apunta Esteban, muy crítica con la Ley de Bienestar Animal de 2023 por asuntos como no incluir a los perros de caza.

Para ilustrar la importancia de controlar a quién se da un gato en adopción, la representante de La Posada Felina menciona el caso de una petición que llegó a su asociación y que resultó proceder de la dueña de una tienda de esoterismo en Madrid. No se le concedió el gato, por si acaso. Lola Julià, presidenta de la protectora madrileña Abrazo Animal, señala que en estas fechas ponen especial cuidado con los gatos negros, para ver «a quién se le dan». «Filtramos muchísimo, hay tal triaje que no nos suele pasar», afirma en referencia a la adopción por motivos espurios. Julià señala que el gato negro es mucho menos demandado que el resto, por superstición, aunque tienen un buen carácter.