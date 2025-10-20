Fademur reunirá a 300 mujeres en León para conmemorar el Día de las Mujeres Rurales

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) celebrará este martes en León su acto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, bajo el título 'Mujeres rurales frente a la emergencia climática: presente y futuro', que reunirá a 300 mujeres.

Durante el mismo se reivindicará el papel de las mujeres en situaciones climatológicas adversas, como los incendios que han asolado buena parte del país este verano.

Será inaugurado por la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, y el acto de clausura contará con la intervención, a través de un vídeo, de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen.

Durante la jornada tendrá lugar la lectura de un manifiesto y se celebrarán dos mesas redondas, además de una entrega de reconocimientos a las personas más relevantes por su trayectoria y aportación al medio rural.

El acto, además, contará con la participación de Teresa López, presidenta de FADEMUR y, Cristóbal Cano, secretario general de UPA