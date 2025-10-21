Cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos para este martes en Léon
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes en León cielo nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos que serán más frecuentes e intensos en el extremo occidental.
Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, aunque en las mínimas de la Cordillera Cantábrica el ascenso será moderado oscilando entre los 7 y los 12 grados, y máximas que se situarán entre los 19 y los 22 grados.
El viento del suroeste y oeste, será flojo o moderado.