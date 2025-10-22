Jornadas para pacientes con artritis en León

El equipo médico y de enfermería del Servicio de Reumatología en una foto de archivo en los Diálogos sobre artritis' en León. fernando otero

Entre el 0,8% y el 1% de la población —unas cuatro mil personas en León— padecen algún tipo de artritis. De origen autoinmune, el síntoma se manifiesta en diferentes enfermedades que van desde la artritis reumatoide, psoriásica, la osteoartritis o la espondilitis anquilosante. Además está asociada a otras patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal.

Con motivo del Día Mundial de la Artritis se celebran este jueves en León las jornadas dirigidas a pacientes organizadas por el servicio de Reumatología del Caule y las asociaciones LireLeón y ConArtritis. A partir de las 17.30 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de León de Ordoño II (entrada por Alfonso V), la jefa del servicio de Reumatología, Elvira Díez Álvarez, presentará esta actividad dirigida especialmente a pacientes.

La osteoporosis, sus mitos y realidades, que abordará el residente de tercero de Reumatología Pedro Luis Baenas, es el tema de la primera charla de estas jornadas.

Estefanía Santos Peral, residente de segundo año de Reumatología, aborda las actitudes a tomar ante infecciones e intervenciones quirúrgicas en pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias.

José Ordás Martínez, residente de cuarto año, explicará la importancia de la vacunación en los pacientes con enfermedades inmunomediadas.

La enfermera Mercedes Fernández Cadenas incidirá en la dieta y hábitos saludables de vida.

El Día Mundial de la Artritis fue institucionalizado por la Arthritis Rheumatism International en 1996. Su objetivo es educar a la población sobre las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, promoviendo una mejor calidad de vida y tratamientos para quienes las padecen.

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Artritis, que tiene lugar el 12 de octubre, el servicio de Reumatología del Caule y las asociaciones han puesto en marcha la campaña 'Octubre, mes de la artritis y espondiloartritis'.