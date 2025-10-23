Femenino Coral se lanza de León a Viena con doble concierto

Femenino Coral. Voces de León emprende su aventura de León a Viena con un doble concierto en el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio de León, a las 19.00 y las 20.00 horas. La agrupación coral que reúne las voces de más de 50 leonesas llega al final de su proyecto Corazón Encanto, un viaje lleno de emoción, entrega y belleza compartida» con estos dos recitales, para los que solicitan un donativo de 8 euros (las localidades se pueden recoger en Ébano, República Argentina, 17)

En el recital de esta tarde Femenino Coral estrena las canciones ‘Nana al niño Dios’ y ‘Viva León’, con arreglos de su directora Sonia Fernández Delgado, que interpretarán en Viena dentro del MusikReisenFaszination, con Mercedes Rueda Fernández al piano.

El viaje de León a Viena, al que se han sumado 30 mujeres de la coral, comienza el 6 de noviembre y el acto musical central se desarrolla el día 8. Cocorí, Jota de León, Proud corazón, Recuérdame, La llorona, Cielito lindo, El Vito y Leonesa de mi corazón (El capotín) son otras de las canciones que se podrán oír esta tarde y llevarán en la ‘maleta’ de su viaje a Viena. Treinta minutos de reloj que las leonesas aprovecharán con pasión. El día 10 tendrán ocasión de cantar la Nana al niño Dios en la Iglesia de las Minorías de Viena.

En el festival participan un total de 13 conjuntos que llegan desde Alemania, México, Irlanda, Grecia, Islandia, España, Estonia, Turquía, Portugal, Georgia, Polonia y Rumanía.

«Vuestra confianza nos impulsa ahora a trascender fronteras y llevar el nombre y la cultura de León hasta Viena, en un encuentro internacional donde seguiremos latiendo con el mismo espíritu», apunta Sonia Fernández Delgado.

El viaje cuenta con el apoyo de instituciones y empresas. «Estamos muy ilusionadas», señalan en Femenino Coral. A su llegada a Austria, el 6 de noviembre, serán recibidas en la Embajada de España con representación de la Casa de España.