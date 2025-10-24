Elisa Pérez, viróloga veterinaria del CSIC: «El foco más preocupante de gripe aviar es Valladolid»

Elisa Pérez Ramírez, viróloga veterinaria del Centro de Investigación en Sanidad Animal Cisa-Inia del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), detalló en León la situación con la gripe aviar. La investigadora participó en el XVIII Curso de Divulgación Científica y Cultural que organiza la Facultad de Biología y Ciencias Ambientales de la Universidad de León (ULE).

—¿Cómo amenaza a la salud global el virus H5N1?

—La gripe aviar es una de las enfermedades más devastadoras en sanidad animal con un extraordinario impacto sanitario y económico en la avicultura. Desde 2021 el virus H5N1 está causando la epidemia de gripe aviar más grave de la historia. Ha afectado gravemente no solo a las aves de corral de todo el mundo, sino también a la fauna silvestre. Se ha confirmado la infección en más de 400 especies de aves y 78 especies de mamíferos, provocando, en muchos casos, brotes de elevada mortalidad, con una enorme amenaza para la conservación de la biodiversidad. El virus ha alcanzado una distribución global y está presente en todos los continentes, excepto Oceanía. Ha llegado a lugares recónditos del planeta como la Antártida, donde nunca antes se había detectado. Preocupa especialmente su capacidad para saltar a mamíferos, sobre todo especies con mucho contacto con las personas como los gatos o las vacas lecheras en Estados Unidos. Aunque afortunadamente no ha conseguido adaptarse a la transmisión entre humanos, en los últimos tres años se han producido muchos contagios tras contacto estrecho con aves o vacas infectadas. Para hacer frente a este gran reto sanitario es imprescindible aplicar la estrategia One Health, con una colaboración fluida y estable entre los profesionales de sanidad animal, salud humana y medioambiente.

—¿Peligra la salud humana?

—La transmisión de la gripe aviar a los humanos es poco frecuente, como demuestra el limitado número de casos detectados desde 2020 a pesar de la intensa circulación del virus a nivel mundial. La mayoría de los contagios en Europa y Norteamérica han sido leves. Aun así, los saltos cada vez más frecuentes a mamíferos y los contagios recientes de vacas a humanos, nos obligan a permanecer alerta y a no infravalorar el riesgo. Las cepas de gripe aviar que circulan en otras regiones del mundo como Asia son más virulentas en humanos y causan tasas de mortalidad muy elevadas, cercanas al 50%. Desde 1997 se han detectado alrededor de 900 casos humanos en todo el mundo.

—¿Dónde se encontró el caso cero y cómo se detectó?

—El subtipo H5N1 se detectó por primera vez en gansos domésticos en China en 1996. En 1997 saltó por primera vez a humanos causando un brote de elevada mortalidad. Desde entonces el virus se ha ido extendiendo por todo el mundo y la cepa original ha ido evolucionando mezclándose con otras circulantes en aves silvestres hasta llegar al actual linaje, denominado, 3.4.4b, que circula masivamente en América, Europa y África. El virus se transmite entre las aves a través de secreciones oronasales y a través de las heces y puede persistir largos periodos de tiempo en el agua.

—¿En España se puede decir que es preocupante?

—Sí, la situación ahora mismo es preocupante porque después de dos años y medio libres de la enfermedad (sin casos en granjas avícolas), en los últimos tres meses se han declarado 14 brotes. El mes de octubre ha sido especialmente duro para los avicultores, porque que en 20 días se han notificado 8 brotes. La situación es muy complicada en la provincia de Valladolid, donde se han identificado 7 brotes en granjas de aves, todos ellos en un radio de 10km, lo que sugiere que podría haber, no solo saltos del virus de aves silvestres a domésticas, sino también transmisión entre granjas. Cuando el virus se detecta en una granja, todos los animales deben ser sacrificados para evitar que el virus siga propagándose dentro de la granja y contamine otras explotaciones. Desde mediados de julio han muerto en España alrededor de 2,5 millones de aves de corral, lo que ha supuesto un impacto devastador a nivel económico y emocional para los productores. En cuanto a las aves silvestres, el virus sigue circulando activamente en nuestro país con 54 brotes notificados desde julio. Algunos de estos brotes se han producido en entornos urbanos, obligando a cerrar temporalmente parques y jardines.

—En León no se ha declarado ningún caso, ¿cómo evitar que se propague este virus?

—En Castilla y León la única provincia afectada es Valladolid, que es donde más casos se han declarado de toda España. La única forma de limitar el contagio es evitar el contacto directo o indirecto entre aves silvestres y aves domésticas. Por ello es imprescindible implementar estrictas medidas de bioseguridad en las granjas como el control riguroso de acceso a la explotación, la prevención del contacto con fauna silvestres, la desinfección periódica de las instalaciones y equipos y el manejo seguro de residuos y cadáveres.

—¿Qué investigaciones realiza en el CSIC sobre gripe aviar?

—En el CSIC hay muchos grupos de investigación que estudian diferentes aspectos de la enfermedad, como transmisión y patogenia en aves silvestres, caracterización genética, respuesta inmune en los diferentes hospedadores, desarrollo de técnicas de diagnóstico, diseño y evaluación de candidatos vacunales, análisis de riesgo epidemiológico, etc. Ante la situación cada vez más preocupante de esta enfermedad, se ha conformado un grupo de trabajo específico dentro de la plataforma «Salud Global» del CSIC que reúne a todos los expertos y expertas en gripes zoonóticas del organismo. De esta forma se favorecen las colaboraciones científicas y se facilita el asesoramiento científico y técnico a las instituciones que lo requieran.

Intervención de Elisa Pérez Ramírez en el Aula Magna de la Facultad de Biología y Ciencias Ambientales.VIRGINIA MORÁN

—¿Qué se puede hacer a nivel de salud pública?

—Es muy importante hacer una vigilancia sanitaria estricta de todas las personas que han estado en contacto con aves infectadas, especialmente los trabajadores de las granjas avícolas. De esta manera, se puede detectar de forma temprana un posible contagio y tomar las medidas adecuadas para evitar su propagación. También es importante promover la vacunación frente a gripe estacional de las personas que tienen contacto cercano con aves de corral o fauna silvestre, para evitar que haya mucho virus de gripe humana circulando a la vez que gripe aviar en entornos con animales susceptibles a ambos virus para evitar posibles recombinaciones entre ambos virus, que podrían dar lugar a nuevas versiones del patógeno más peligrosas.

—Los pequeños gallineros ¿qué medidas deben tomar?

—Es imprescindible impedir o limitar al máximo el contacto con aves silvestres. Para ello, las aves de corral deben estar a cubierto en las épocas de mayor circulación viral (otoño-invierno) y se debe evitar la contaminación del agua y el pienso. Si tienen un aumento de la mortalidad, deben avisar inmediatamente a las autoridades veterinarias.



