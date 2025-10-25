Femenino coral canta a León y al Niño Dios

Femenino Coral alzó el vuelo rumbo a Viena con su repertorio musical de Corazón Encanto con dos conciertos ofrecidos este viernes en el Auditorio Ángel Barja.

La velada, en la que estrenaron las canciones 'Nana al niño Dios' y 'Viva León'. con arreglos de Sonia Fernández Delgado, su directora, fue un éxito y servirá de ayuda para algunos gastos de la gira.

Con León en el corazón y en la música ultiman los preparativos para participar en el Musik Reisen Faszination en la capital austriaca el próximo 8 de noviembre. El coro será recibido por la Embajada de España en Viena y la Casa de España.