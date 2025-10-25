Casa Eugenio Picón

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

León, enero de 1924. Juan Crisóstomo Torbado proyectó esta Casa para los Herederos de Don Eugenio Picón, en un solar de esquina resultante de las alineaciones aprobadas por el Ayuntamiento en la calle Fernando Merino (actual Ancha) c/v a la entonces Pérez Galdós (hoy Varillas). Levantó el edificio con muros de carga de ladrillo macizo. Excavó un sótano no contemplado en el proyecto. La planta baja comercial con sus entreplantas y un portal lateral pegado a la medianera norte con su escalera para subir a tres niveles que en el transcurso de las obras se convirtieron en cuatro, para otras tantas viviendas con sus estancias principales exteriores, la cocina y el baño interiores, y todo enlazado por luminoso pasillo alrededor de un patio central. Dispuso las fachadas revocadas, simétricas y tripartitas. En la base, discreta portada clasicista por la calle Ancha y los escaparates de las tiendas entre finos machones apilastrados que alcanzan una planta primera de huecos escarzanos con delicadas carpinterías reticuladas de madera y barandillas de tubo. En cada fachada, un mirador de obra sobre ménsulas separando balcones de antepechos metálicos -corridos abajo y aislados arriba-, entre pilastras que soportan una cornisa bajo el ático amansardado y empizarrado, que remata la composición. Y en la esquina una rotonda con atractivo mirador curvo culminado por balconada ante un torreón cilíndrico pautado por pilastras acanaladas bajo cornisa y cubierta hexagonal con alero de madera… El gran Juan Crisóstomo, siempre eclecticista, se nos presenta aquí con un proyecto pretendidamente afecto al Cosmopolitismo que por aquellos años afloraba en el Ensanche. Concibió un edificio plagado de elementos clasicistas con cerrajerías seudomodernistas, miradores de obra y una rotonda de esquina bajo cúpula, finalmente sustituida por torreón en un innegable ejercicio de simplificación constructiva… Un buen ejemplo de arquitectura que ennoblece la calle y colma de sentido al chaflán donde se ubica.