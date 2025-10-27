Richard Gere deja España

Publicado por Joaquina Dueñas Madrid Creado: Actualizado:

A principios de noviembre de 2024, Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, se mudaron a España en lo que parecía un traslado indefinido, sin embargo, su estancia en nuestro país ha sido de apenas un año. Ha sido el propio actor quien ha confirmado su vuelta a Estados Unidos en una entrevista concedida en Nueva York durante la promoción de su documental 'Wisdom of Happiness' sobre el Dalai Lama. «Estuvimos en España durante un año", expresó hablando ya en pasado, para terminar dejando claro que «de hecho, ya hemos vuelto».

"Lo más importante que puedo decir es que Ale estaba realmente feliz por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad. Y la comida. Todo eso, todas esas cosas estupendas de la cultura. Así que ha sido fabuloso", relató, sin detallar los motivos de su inesperada vuelta. Y es que, cuando aterrizaron en España, el actor anunció que pasaría varios años aquí. «Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo", dijo.

En los doce meses que ha pasado en estas tierras, Gere ha adquirido varias propiedades buscando la máxima privacidad; ha visitado Málaga de la mano de Antonio Banderas, que le invitó a ver su espectáculo 'Gipsy'; se ha emocionado con la música de Rozalén; ha recorrido alfombras rojas junto a su esposa; ha disfrutado de la gastronomía española mientras recorría su geografía y hasta ha recogido el Goya Internacional.

"Estamos más felices que nunca", decía el pasado mes de enero. «La verdad es que nos estás viendo en nuestro momento. Estamos más felices que nunca. Ella, porque está en casa, y yo porque, si ella es feliz, yo soy feliz", contaba al tiempo que la pareja ofrecía los detalles sobre su iniciativa solidaria: «La razón por la que, tanto Richard como yo, estamos aquí, en Madrid, es para formar parte del patronato de la ONG Hogar Sí. Queremos ayudar a este país a acabar con el sinhogarismo. Nuestro objetivo es que, de aquí a 5 años, nadie duerma en la calle", explicaba Alejandra.

Y es que Richard Gere llegó también con un ambicioso proyecto que quería acabar con las personas sin hogar. El matrimonio participó en un documental con el título 'Lo que nadie quiere ver' que daba voz a personas sin hogar para visibilizarlas. En sus discursos, Gere ensalzaba el estilo de vida español y lamentaba la situación de Estados Unidos.