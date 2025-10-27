Alerta alimentaria por la presencia de plásticos azules en un lote de gofres

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este lunes de la presencia de plásticos azules en un lote de gofres belgas de la marca Lotus, según ha tenido conocimiento a partir de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

El producto afectado es 'Gofre belga 250g (x5)', de la marca Lotus, con código de barras 5410126002003, número de lote 171225G y fecha de caducidad 17/12/2025. El producto se presenta empaquetado en paquetes de cinco gofres, con un peso por unidad de 250 gramos y conservado a temperatura ambiente.

Según ha detallado la AESAN, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

El organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.