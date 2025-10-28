León será la capital de las familias monoparentales durante tres días

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Isadora Duncan organiza el I Simposio Global de Familias Monoparentales, que se celebrará los días 29, 30 y 31 de octubre en la Biblioteca de la Fundación Sierra Pambley de la ciudad de León. El encuentro reunirá a asociaciones y entidades de distintos países que trabajan por los derechos sociales, fiscales y jurídicos de las familias monoparentales, con el objetivo de compartir experiencias, generar sinergias y establecer las bases de una red global informal de organizaciones y personas comprometidas con la defensa de los derechos de las familias monoparentales en todo el mundo.

La Fundación Isadora Duncan será la anfitriona desde España de 100% Mamans (Marruecos), Vulnerability & One Parent Family Network (Australia), Council of Single Mothers and Their Children (Australia), Carrefour Familles Monoparentales (Canadá), Asociación de Familias Monoparentales de Querétaro (México), Ciudad de las Mujeres y Liga de las Mujeres Desplazadas (Colombia), Solidaridad con Madres Solteras (España), Amasol (España), Fagamos (España), One Parent Families Scotland (Escocia), Youth of Diverse Families (Macedonia del Norte), Thanks Day (Austria), Victoria y yo (Bolivia) y Fryshuset (Suecia).

Habrá mesas de trabajo y debates sobre situación jurídica de las familias monoparentales en diferentes países, las diferencias culturales en torno a la monoparentalidad, la creación de redes internacionales de cooperación, y los retos tecnológicos y sociales que plantea la inteligencia artificial en relación con la familia y la crianza. Las mesas estarán moderadas por destacadas personalidades como la periodista Ana Gaitero; el abogado Emilio Oviedo; la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Jessica Martínez; la vocal y miembro del patronato de la Fundación Isadora Duncan, Cristina Prieto; la técnica de Conocimiento y Concienciación–Ciudadanos y Menores (Incibe), Julia Lombraña; y la concejala de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero. El broche es una mesa dedicada al tejido social leonés, con Flora Tristán, Simone de Beauvoir, Adavas, Fundación Sierra Pambley, Voluntariado del Banco Santander y la Universidad de León.

La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan es la anfitriona del encuentro