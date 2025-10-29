La asignatura pendiente de los bebés robados, en león

Víctimas de la trama de bebes robados se concentraron en la entrada de la Audiencia Provincial de Madrid

La dificultad para ayudar a las víctimas de bebés robados, por falta de respuesta del Estado, es el eje de la ponencia que la presidenta del Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores, Neus Roig Pruñorosa, presenta esta tarde el salón de grados de Filosofía y Letras.

Roig, que interviene en las séptimas jornadas abiertas 'Género, diversidad sexual y derechos' de la Universidad de León, reclama que el Estado «abra archivos y haga ADN de comprobación» para prestar a las víctimas el apoyo que necesitan.

Neus Roig, doctora en Ciencias Humanas y Sociales, participa en estas jornadas que llevan por título 'El control y la represión de la sexualidad en la dictadura y los inicios de la democracia' y presenta la ponencia Desapariciones forzadas de menores en España: un castigo franquista contra las mujeres que pervivió en democracia.'

«A estas alturas no me creo que el Estado no tiene los nombres de todas las mujeres que fueron internadas en distintos centros y que parieron en ellos y a quien se dio la criatura», subrayó. Un ejemplo de que es posible hacer lo que propone es la Maternitat de Barcelona. Este centro ha entregado más de 2.500 identidades dede que, en 2012, puso a disposición sus libros de ingreso de madres, libros de parto y libros de nacimiento.

La medida ha supuesto resolver un total de 150 denuncias de personas nacidas en la maternidad que querían saber quién era su madre. «Amparados por la ley de adopción de 1996, decidieron bucear en sus archivos y ver cómo podían ayudar». Para ello firmaron un convenio con la Diputación de Barcelona. «¿Sólo tenía archivos Maternitat de Barcelona? ¿O no hay voluntad de ayudar?", se pregunta.

«Cuando hay voluntad se puede. Maternitat lo hace por su cuenta. Era un centro de acogida de madres solteras (Pavelló Rosa) y cuando entraban, con su DNI, les daban un numero de interna y con ese numero parían", explica. Las indentificaban por si «ocurría algún percance», «si todo iba bien, su nombre quedaba resguardado», precisa.

Las jornadas, coordinadas por la profesora de Historia de la ULE Beatriz García Prieto, cuentan también con la participación de Laura Bolaños Giner, doctora en Historia Contemporánea, que abordará la obra de redención de las mujeres caídas de la dictadura franquista (1945-1969).