La Semana Micológica de León da luz a la tragedia de los fuegos

La Asociación Micológica Leonesa San Jorge celebrará entre el 3 y el 9 de noviembre la 51 edición de la Semana Micológica de León, en una temporada «un poco complicada para la recolección» debido a la afección de los incendios forestales, las altas temperaturas del verano y la escasez de lluvias.

El presidente de la Asociación, José María Escapa, explicó que los incendios, además de a los lugares donde se produjeron, también han afectado a otras zonas en las que ahora existe «un grave problema con la llegada de las lluvias y el arrastre de cenizas, colapsando riberas por la crecida de los ríos y produciendo taponamientos».

La programación de esta 51 Semana Micológica de León estará dedicada a «dar visibilidad a la gran tragedia ambiental sufrida con los incendios», así como a «dar a conocer la importancia que las especies que nacen sobre restos vegetales y otros hongos tienen para la recuperación de estos ecosistemas».

El presidente de la asociación aprovechó la presentación para entregarle al vicepresidente de la institución provincial, Roberto Aller, la insignia de oro de la asociación en agradecimiento a «años de apoyo y colaboración desinteresada".