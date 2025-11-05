Gadis, un año más con la gran recogida de alimentos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gadis vuelve a sumarse a la campaña 'La Gran Recogida' que promueve la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en toda España. Una causa que refuerza su compromiso social con las personas y familias desfavorecidas poniendo el foco en la solidaridad como un valor esencial de su cultura corporativa. La forma de colaborar con esta iniciativa a la que se une Gadis es mediante donativo económico al pasar por caja. En los puntos de venta de Ávila, Ponferrada, Salamanca y Zamora también se recogerán alimentos no perecederos y productos de higiene. El objetivo es cubrir las necesidades básicas de los hogares que más lo necesitan.

Todos los Gadis de Galicia y Castilla y León se implican en esta campaña, que estará activa desde este viernes, 7 de noviembre, hasta el sábado 15. Una acción que cuenta con el apoyo de la cadena de supermercados de forma ininterrumpida desde hace once años. Solo en los tres últimos, ha reunido más de 612.000 kilos de productos y cerca de 350.000€ gracias a la solidaridad de sus clientes.

Gadis colabora con los bancos de alimentos de A Coruña, Ourense, Lugo, Vigo, León, Palencia, Ponferrada, Ávila, Zamora, Valladolid Salamanca y Segovia. Estas entidades gestionarán toda la ayuda y la repartirán.