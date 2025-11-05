El sacerdote Nicanor Martínez es reconocido por su labor eclesiástica en los Galardones Alter Christus en Valencia
La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero ha felicitado con un emotivo mensaje a su consiliario a través de sus redes sociales
El sacerdote Nicanor Martínez ha sido reconocido con el galardón a la Atención al Clero y a la Vida Consagrada en los XII Galardones Alter Christus, celebrados en Valencia.
