El sacerdote Nicanor Martínez es reconocido por su labor eclesiástica en los Galardones Alter Christus en Valencia

El sacerdote Nicanor Martínez durante una procesión en la Semana Santa de León.Jesus F. Salvadores

El sacerdote Nicanor Martínez ha sido reconocido con el galardón a la Atención al Clero y a la Vida Consagrada en los XII Galardones Alter Christus, celebrados en Valencia.

La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero ha felicitado con un emotivo mensaje a su consiliario a través de sus redes sociales.