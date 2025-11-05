Diario de León

El sacerdote Nicanor Martínez es reconocido por su labor eclesiástica en los Galardones Alter Christus en Valencia

La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero ha felicitado con un emotivo mensaje a su consiliario a través de sus redes sociales

El sacerdote Nicanor Martínez durante una procesión en la Semana Santa de León.

El sacerdote Nicanor Martínez durante una procesión en la Semana Santa de León.

El sacerdote Nicanor Martínez ha sido reconocido con el galardón a la Atención al Clero y a la Vida Consagrada en los XII Galardones Alter Christus, celebrados en Valencia.

