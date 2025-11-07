La décima edición de Stem Talent Girl arranca en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este viernes arranca en León la nueva edición de Stem Talent Girl, el programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de la Mujer, en colaboración con la Consejería de Educación, junto con la Fundación ASTI. Stem Talent Girl, que cumple 10 años, se ha ido extendiendo al resto de provincias con el objetivo de impulsar el talento femenino de la región y lograr una mayor diversidad en las empresas castellano y leonesas, donde, como en el resto de España, las mujeres están infrarrepresentadas en las profesiones Stem. Más de 150 alumnas leonesas participaron el año pasado en un programa dirigido a niñas y jóvenes de ESO, Bachillerato, FP y universidad que busca inspirar, educar y empoderar a las más jóvenes para que descubran, de forma lúdica, profesiones de alta demanda y bien remuneradas, que cuenten con información de primera mano para tomar decisiones relevantes sobre su futuro sin verse influenciadas por los sesgos que aún persisten y que puedan auto conocerse y entender qué les gusta y cuáles son sus talentos.

La Universidad de León acoge el evento de presentación y apertura del curso, con alumnas, empresas partner, así como los representantes de las instituciones que hacen posible este programa, como Eduardo Diego Pinedo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León. Stem Talent Girl también es posible gracias al patrocinio de empresas locales y nacionales, como PPG, Clarios, Five Bioenergy, Five-E, Hijos de Rivera, Universidad de León o Insud Pharma.