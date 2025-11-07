Nueva liga Mentegoles de Salud Mental León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los equipos de fútbol sala de la asociación Salud Mental León de León y delegación de Ponferrada celebraron su primer encuentro deportivo.

En esta ocasión han jugado los equipos de León y Ponferrada en lo que supone el arranque oficial para esta asociación de la Liga Mentegoles 2025/2026, impulsada por la Federación Salud Mental Castilla y León.

El partido inaugural tuvo lugar en el CHF gracias a la colaboración del Ayuntamiento de León. Esta nueva edición, que se desarrollará entre los meses de noviembre de 2025 y mayo de 2026, incorpora importantes novedades en su formato y organización. Por primera vez, la Liga se disputará en un único grupo bajo el sistema «todos contra todos», lo que permitirá una competición más igualitaria y dinámica. Al tratarse de una liga única, la clasificación se determinará directamente por puntos acumulados.