El tabú de la menstruación persiste en España

El tabú y los estigmas asociados a la regla persisten en España, lo que implica importantes consecuencias para la autoestima y el bienestar emocional de las mujeres, por la invisibilidad de la menstruación en ámbitos educativos, culturales y sanitarios, porque dificulta diagnósticos médicos adecuados y porque perpetúa mitos debido a la ausencia de información fiable.

«Tiene la regla»; la menstruación se ha utilizado además históricamente —y se sigue usando— para cuestionar a las mujeres, su racionalidad, sus decisiones y sus capacidades, cuando sus amigos, compañeros o parejas desechan sus opiniones, emociones o argumentaciones atribuyéndolos al período. Son algunas de las conclusiones de una investigación liderada por investigadoras del Instituto Ingenio, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV), en el que han participado más de 4.000 mujeres mayores de catorce

años. Los resultados de su trabajo se han publicado recientemente en la revista internacional Journal for Equity in Health.

Solo seis de cada diez mujeres del estudio percibe la regla con normalidad, y las investigadoras han subrayado entre sus conclusiones que las postmenopáusicas reportan una mayor aceptación social y que las generaciones más jóvenes perciben que el tabú sigue muy presente.

La primera regla

La vivencia de la primera menstruación es particularmente significativa y muchas de las mujeres describieron cómo ese momento se asoció con la sexualización y con nuevas expectativas sociales, lo que genera en muchos casos un sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad, subraya el CSIC.

El estudio corrobora además que recibir información práctica y clara en la primera menstruación es un factor determinante en la normalización de la regla, que quienes recibieron ese acompañamiento se sienten más seguras hablando de la regla en diferentes contextos, o que las que hablan de la regla con los hombres que tienen a su alrededor perciben también que es un tema más normalizado.

La menstruación raramente aparece en series, películas, libros ni en los medios de comunicación, lo que refuerza la invisibilidad del período, y las mujeres que han participado en el estudio han sido especialmente críticas con la publicidad, por mostrar imágenes irreales, como brillos, purpurinas, líquidos azules —no rojos— y mujeres enérgicas, radiantes y siempre sonrientes, lo que según las investigadoras es poco realista y alimenta la idea de que la menstruación debe «embellecerse» e «higienizarse» para ser aceptada socialmente. La investigadora principal del estudio, Sara Sánchez-López, ha subrayado que los estigmas se reproducen en la sociedad de una forma colectiva, sin que se pueda apuntar a un único responsable, pero ha señalado que algunos ‘actores» tienen más peso que otros, y ha apuntado en ese sentido a los medios de comunicación y a la publicidad.

