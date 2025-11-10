La Fundación Princesa lamenta la muerte de Amable Liñán, Premio de Investigación en 1993

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

La Fundación Princesa de Asturias ha lamentado este lunes el fallecimiento de Amable Liñán, ganador de este galardón en la categoría de Investigación Científica y Técnica 1993, de quien ha destacado que dedicó "gran parte de su vida a la formación y el impulso de nuevas generaciones de científicos".

"Lamentamos muy sinceramente" el fallecimiento del profesor Amable Liñán, ha señalado la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, en una nota remitida tras la muerte del ingeniero leonés, ayer en Madrid, a los 90 años.

Se ha referido a Liñán como un "referente internacional en el estudio de la combustión y el comportamiento de los fluidos, especialmente en sus aplicaciones aeronáuticas".

Asimismo, ha mencionado que ha destacado por desarrollar métodos matemáticos innovadores, que "hoy se emplean en todo el mundo".

Liñán desempeñó un "papel fundamental" en la creación de una escuela española de investigación en aeronáutica, ha concluido la directora de la Fundación Princesa de Asturias.