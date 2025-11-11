León con los 50 años de exilio saharaui

El pueblo saharaui que permanece en el exilio de la Hammada argelina desde que España abandonó la colonia del Sáhara Occidental, en 1975, tras la Marcha Verde de Marruecos y los Acuerdos de Madrid, ha iniciado una campaña para recabar solidaridad a nivel local.

Dentro de esta estrategia, el delegado del Frente Polisario en Castilla y León, Abdalahe Hamad Jlil, se reunió este lunes con la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de León, Vera López.

Hamad Jlil ha pedido que el Gobierno municipal promueva, junto con todos los partidos representados en la Corporación, «para señalar que han pasado 50 años de ocupación y el pueblo saharaui sigue en la misma situación». El representante saharaui ha pedido que la capital leonesa se involucre en algún proyecto de cooperación y se ha ofrecido a promover un hermanamiento 'in situ' del Ayuntamiento de León con los campamentos saharauis del exilio.

«Nos gustaría que una comisión de concejales visitara los campamentos y viera sobre el terreno qué es lo que pueden hacer para ayudar», remarcó.

El representante del Polisario se mostró satisfecho con la visita y espera que tenga frutos en los próximos meses.

Por otro lado, la Asociación Saharaui para el Desarrollo (Asped) de León se suma este viernes a una concentración de la Plataforma por Palestina en la que denunciarán que el pueblo saharaui "lleva 50 años sin ser escuchado y sin ninguna posibilidad de autodeterminación". La manifestación será a las 19.00 horas en la plaza de Botines.