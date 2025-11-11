León con los 50 años de exilio saharaui
El delegado del Frente Polisario plantea al Ayuntamiento una moción de apoyo, proyectos de cooperación y una visita municipal a los campamentos de Tindouf
El pueblo saharaui que permanece en el exilio de la Hammada argelina desde que España abandonó la colonia del Sáhara Occidental, en 1975, tras la Marcha Verde de Marruecos y los Acuerdos de Madrid, ha iniciado una campaña para recabar solidaridad a nivel local.
Dentro de esta estrategia, el delegado del Frente Polisario en Castilla y León, Abdalahe Hamad Jlil, se reunió este lunes con la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de León, Vera López.
Hamad Jlil ha pedido que el Gobierno municipal promueva, junto con todos los partidos representados en la Corporación, «para señalar que han pasado 50 años de ocupación y el pueblo saharaui sigue en la misma situación». El representante saharaui ha pedido que la capital leonesa se involucre en algún proyecto de cooperación y se ha ofrecido a promover un hermanamiento 'in situ' del Ayuntamiento de León con los campamentos saharauis del exilio.
«Nos gustaría que una comisión de concejales visitara los campamentos y viera sobre el terreno qué es lo que pueden hacer para ayudar», remarcó.
El representante del Polisario se mostró satisfecho con la visita y espera que tenga frutos en los próximos meses.
Por otro lado, la Asociación Saharaui para el Desarrollo (Asped) de León se suma este viernes a una concentración de la Plataforma por Palestina en la que denunciarán que el pueblo saharaui "lleva 50 años sin ser escuchado y sin ninguna posibilidad de autodeterminación". La manifestación será a las 19.00 horas en la plaza de Botines.
Aniversario del Acuerdo Tripartito
Este acuerdo, por el que España entregó el territorio a los países vecinos africanos, contraviene "la legislación internacional" y niega "al pueblo saharaui el ejercicio de su legítimo derecho a la autodeterminación por medio de un referéndum, que la ONU venía exigiendo a la potencia colonizadora (España) desde 1965", señalan las organizaciones convocantes de la concentración que tendrá lugar este viernes a las 19.00 horas en la plaza de Botines de León.
"Ese acuerdo fue ilegal. España no tenía derecho a ceder a otros países un territorio que administraba, pero que no era suyo", indica el manifiesto que se leerá en el acto.