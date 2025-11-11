La Junta ve "prioritaria" la prevención y atención de las adicciones en los jóvenes en Castilla y León

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos para 2026 considera "prioritario" a las personas con adicciones y sus familias, para lo que se introducen en las cuentas nuevas medidas para prevenir y atender las nuevas situaciones que se generan ante adicciones sin sustancia, como el uso problemático de pantallas, internet o videojuegos a lo que se destinarán 13,6 millones, un 7,7 por ciento más respecto del respecto del pasado ejercicio.

Así lo ha detallado la consejera del ramo durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de Presupuestos de su área para 2026, en la que ha remarcado que desde el inicio de la legislatura, el presupuesto se ha incrementado un 24 por ciento, pasando de 10,92 millones de euros a los actuales 13,6.

Se trata, ha subrayado, de un esfuerzo presupuestario que ha permitido desarrollar el Plan Autonómico sobre Adiciones 2024-2030 aprobado por la Junta a finales de 2024 con 156 medidas y que cuenta con un presupuesto de 123 millones de euros y aborda como novedades el uso abusivo de pantallas, el vapeo o el consumo de bebidas energéticas entre los jóvenes.

En este sentido, Blanco ha destacado que el modelo de prevención escolar del consumo de drogas de Castilla y León ha sido "destacado como un referente de buenas prácticas" en la Unión Europea por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), actualmente Agencia Europea de sobre Drogas (EUDA).

Precisamente, a la consolidación de estos programas y recursos de prevención las cuentas prevén una inversión de 3,5 millones de euros para enfocar sus actuaciones en dos ámbitos.

El primero de ellos el del ámbito escolar con programas como Discover, Construyendo Salud, Unplugged y Galilei que contaron el pasado curso con 6.469 alumnos participantes.

En lo que respecta al ámbito familiar se ha referido a los programas de prevención familiar como Moneo, Dédalo y Alfil en los que el pasado año participaron 3.268 personas.

Durante su intervención, la responsable autonómica ha señalado que durante esta legislatura se ha puesto en marcha el "novedoso" programa Pausa y Reconecta, un programa para prevenir las adicciones sin sustancia en colaboración con el Consejo de la Juventud y Afedecyl, que se desarrolla en las redes sociales y que ha tenido una favorable acogida.

Además, para 2026, el presupuesto va a financiar con ocho millones de euros, un 13,9 por ciento más que el pasado año, la Red de Asistencia de la Junta de Castilla y León que cuenta con más de 400 profesionales y que el año pasado atendió a 15.000 personas.

En concreto, esta asistencia comprende la asistencia ambulatoria de adicciones, que atiende a más de 6.000 personas al año y presta tratamiento a unas 5000 y los servicios de tratamiento residencial, que atienden al año a unas 9.000 personas.

Apoyo a la juventud

Durante su intervención, la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha hecho referencia al apoyo a la juventud, un punto en el que ha detallado las diferentes medidas se recogen en el V Plan Estratégico de Juventud 2022-2025 que integra de manera coordinada las actuaciones en favor de los jóvenes de nuestra Comunidad.

En lo que se refiere a las actuaciones específicas de la Consejería, ha explicado que en 2026 se destinarán para los jóvenes 21,6 millones de euros, un 8,5 por ciento más respecto del inicio de la legislatura, destinados a mejorar su empleabilidad, reforzar el asociacionismo e incrementar la oferta de actividades de tiempo libre.

Asimismo, ha destacado que se han finalizado las inversiones en los albergues de Miranda de Ebro, San Martín de Castañeda y Arbejal, que han supuesto una inversión de casi tres millones de euros.

"Nuestro objetivo es claro para el presupuesto de Juventud: empleo, formación, participación y oportunidades reales en Castilla y León", ha expresado la consejera.

A este respecto, ha indicado que el Programa de Empleabilidad para Jóvenes, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, ofrece seguimiento y orientación de manera personalizada para su incorporación al mercado laboral, que cuenta con una dotación de 360.000 euros.

También están los programas de orientación laboral y formación en colaboración con agentes sociales y económicos, en los que más de 12.000 jóvenes han recibido actuaciones de información, divulgación y promoción durante el año 2024 y que se dotará el próximo año con 775.000 euros.

En el ámbito de impulso a la participación, Blanco ha detallado que las cuentas prevén una partida de 548.000 euros para financiar el programa Corresponsales Juveniles y otras actuaciones, un programa que aúna información y participación y que ha incrementado significativamente el número de participantes, pasando de 112 al inicio de la legislatura a más de 600 del curso 2024/2025.

Entre otras cuestiones, la consejera también ha mencionado el Programa de Voluntariado Joven que "crece con fuerza", puesto que en 2021, participaron 412 jóvenes; en 2024, son ya 1.004. Eso supone 592 voluntarios más, un incremento del 143,7 por ciento.

De igual forma, el proyecto de Presupuestos mantiene el apoyo al Consejo de la Juventud con un apoyo de 660.000 euros a lo que habría que sumar el millón de euros que se destina a la realización de actividades por las distintas asociaciones juveniles de Castilla y León.