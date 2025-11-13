Colegios, residencias y campings entre los 71 puntos críticos inundables en León

En la provincia de León, existen un total de 71 infraestructuras críticas en riesgo en la lámina de inundación con recurrencia de 500 años concentradas en 41 municipios. Son edificios e instalaciones de servicios en los que se aloja población vulnerable, como infancia, mayores o turistas; instalaciones energéticas y de depuración de aguas; industrias, carreteras y seguridad ciudadana como un cuartel de la Guardia Civil, según los datos del informe sobre infraestructuras críticas inundables de España que ha publicado el Observatorio de la Sostenibilidad.

Bembibre, Benavides de Órbigo, Cacabelos, Castrocontrigo, Carracedelo, Carrizo de la Ribera, Hospital de Órbigo, La Pola de Gordón, La Robla, Ponferrada, Soto de la Vega, Toreno, Valdepiélago, Vega de Espinareda y Villablino son los términos municipales donde se encuentran colegios, residencias de mayores, cámpings, estaciones depuradoras, subestaciones de energía o industrias que tienen este riesgo de indundación en una avenida extraordinaria.

La lámina de inundación con recurrencia de 500 años se produce con una probabilidad de 1/500, es decir, el 0,2%. «Puede parecer muy lejano, pero hace un año hemos visto en directo en Valencia. Hubo 16.000 hectáreas que se superaron esta lámina de 500 años y puede volver a ocurrir», subraya Fernando Prieto del Campo, director del Observatorio de la Sostenibilidad.

Provincia a provincia el informe detalla estos puntos críticos por el impacto que puede tener una avenida catastrófica en colectividades o servicios básicos e industriales y de transporte. En el caso de León las infraestructuras críticas inundables son aproximadamente la mitad del total de puntos de riesgo de inundación, que suman casi 150 en las dos cuencas hidrográficas.

En León, en colaboración de la Coordinadora en Defensa del Territorio, el informe identifica y clasifica las 71 infraestructuras críticas en riesgo en la lámina de inundación de 500 años en cuatro grandes categorías, las más relacionadas con las poblaciones vulnerables donde destacan cinco escuelas, (Ceip Piñera, Ceip CRA de Toral de Merayo, Colegio Virgen de la Peña, Escuela de Primer Ciclo de Educación Infantil y Colegio Público Federico García Lorca), un centro de educación infantil (EEI Pradoluengo en Bembibre), cuatro residencias de mayores (2 en situación muy grave en Cacabelos) y 3 camping, siendo el del Antojano en Benavides el que está en una situación más grave.

En relación con los recursos para emergencias, existen unas dependencias de la Guardia Civil en riesgo, el cuartel de Bembibre, cuatro estaciones depuradoras en la categoría de medio ambiente y en servicios básicos, tres instalaciones relacionadas con el agua en plantas de abastecimiento y una subestación eléctrica y dos instalaciones industriales. Además, se señalan 47 vías de comunicación en riesgo de inundación en puntos concretos.

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, señaló que desconoce estos datos que señalan a su municipio con cuatro infraestructuras críticas inundables en grado grave de afectación: una residencia de mayores, un colegio, un centro de educación infantil y el cuartel de la Guardia Civil. Cao matizó que recabará la información precisa para ver si es necesario adoptar medidas. El alcalde de Vega de Espinerada, Javier Salgado, tampoco tenía información sobre el riesgo de inundación del colegio Piñera de la localidad. «Están más cerca del río las casas pegadas al cauce e incluso el edificio del Ayuntamiento», afirmó.

El alcalde de La Pola de Gordón, Antonio García Arias, explicó que han reclamado en numerosas ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Duero ejecutar un muro en el cauce del río Bernesga a su paso por el pueblo para evitar que las avenidas lleguen al colegio, «pero va muy lento». Para proteger al colegio Federico García Lorca, infraestructura crítica inundable en este término, levantan un muro provisional con montones de arena cuando se producen crecidas del cauce, que «protege más casas e instalaciones cercanas al colegio».

En Carracedelo es la depuradora situada en Villadepalos, que gestiona la Mancomunidad Residuales del Bajo Bierzo, la infraestructura más afectada. Conocedores de esta situación de riesgo, «se elevó la construcción 2,50 metros con respecto al nivel de terrenos aledaños», apunta el alcalde, Raúl Valcarce. Carracedelo está situado entre los ríos Cúa y Sil y es atravesado por dos arroyos y al hacer el estudio de las normas urbanísticas se tuvieron en cuenta las avenidas a 50, 100 y 500 años.

«El agua en nuestra tierra es una riqueza, no la vemos como un peligro, pero estamos preparados y tenemos dispositivos para actuar ante posibles avenidas", en particular en Villadepalos. La agrupación de Protección Civil especialmente preparada para el caso de inundación, además de que «estamos demandando continuamente a la Confederación Miño-Sil actuaciones en el río Cúa», agregó.

En La Robla el punto crítico señalado en el informe del Observatorio de Sostenibilidad es la Subestación de Red Eléctrica, que se encuentra situado en la margen oeste del río Bernesga. El alcalde, Santiago Dorado, tiene más preocupación por un grupo de viviendas construidas hace medio siglo que se inundan con facilidad ante las crecidas , porque «no sabemos la razón, se construyeron en una zona inundable y además tienen sótano". No obstante, puntualizó, los vecinos ya están acostumbrados y ante cualquier aviso de crecida sacan los coches.

Los puntos críticos inundables en las carretera son 47 en la provincia de León. Los más graves se encuentran en las carreteras LE-5503 y LE-5512 de Las Omañas y la CL-626 en San Emiliano. El resto están catalogados como leves y afectan a Las Omañas, San Emiliano, Bercianos del Páramo, San Pedro Bercianos, Cimanes de la Vega, Villasabariego, Vegas del Condado, La Vecilla, Valdepiélago, Vegacervera, Crémenes, Santa Colomba de Curueño, Cimanes del Tejar, Cabrillanes, Alija del Infantado, Santa Elena de Jamuz, Castrillo de la Valduerna, Soto de la Vega, San Cristóbal de la Polantera, Villamejil, Roperuelos del Páramo, Castrocontrigo, Garrafe de Torío, Villaquilambre, Santa María de Ordás, Carrizo de la Ribera, Soto y Amío, La Robla y San Adrián del Valle.