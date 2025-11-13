La exposición 'En León No Hay Nada' llega al Hospital de León como cierre del 10º aniversario de la Guía GO! León

Exposición 'En León No Hay Nada' en el Hospital de León.DL

La exposición "En León No Hay Nada", organizada por Guía GO! León, se instala en el Hospital de Universitario de León, en el marco de su programa CAULE Cultural, como cierre del 10º aniversario de la publicación, que lleva una década difundiendo la actividad cultural y de ocio de la provincia.

La muestra, que podrá visitarse desde el 13 de noviembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, reúne las 100 primeras portadas de la revista, publicadas entre 2015 y 2025. A través de ellas se repasa una década de historia reciente de la cultura leonesa y el trabajo de una publicación que, mes a mes, ha contribuido a visibilizar la intensa vida cultural de León y su provincia.

Tras su paso por el Claustro de los Capuchinos el pasado verano, la exposición llega ahora al Hospital con una intención simbólica y social: acercar la cultura a un espacio cotidiano y convertirla en un pequeño acompañamiento para pacientes, familiares y profesionales.

Como señalan desde la revista, "si esta exposición puede acompañar, aunque sea un poco, a quienes pasan por el hospital, ya habremos hecho algo de lo que sentirnos orgullosos en este 2025".

El acto de inauguración de la muestra ha contado este jueves con la participación del gerente del hospital, Alfonso Rodríguez-Hevia González, la responsable del proyecto CAULE Cultural, la Dra. Silvia García, y con el director de Guía GO! León.

Con esta exposición, la revista culmina la celebración de su 10º aniversario reafirmando el mensaje que da nombre a la muestra: que en León sí hay vida, cultura y mucho por descubrir.