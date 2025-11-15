Edificios emblemáticos de León: Torre Legión VII

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

EEn octubre de 1983, José Luis y Gregorio Mateos Torices firmaron un proyecto de 156 V.P.O, locales y garajes en una parcela del Polígono Eras de Renueva de León, para la Cooperativa de Viviendas “Legión VII”, que repartieron en tres tipos de inmuebles: Bloque, Pastilla y Torre.

Proyectaron la torre con estructura de hormigón armado y forjados cerámicos sobre una cimentación de zapatas aisladas o embebidas en el muro perimetral que delimita dos sótanos para aparcamientos ocupando todo el solar. Eludiendo la tentación de proyectar la típica torre en H, concibieron la planta baja de la misma con 2 viviendas para minusválidos y elevaron otras nueve plantas con 36 viviendas de protección oficial (4 por planta) dotadas de tres dormitorios, salón-comedor, terraza, cocina-tendedero y dos baños interiores, relacionadas por amplio vestíbulo y corto pasillo.

Dispusieron el edificio con dos núcleos de ascensores y escaleras abiertas a fachadas norte y sur, separando cuerpos volados con esquinas redondeadas y forradas de chapa metálica en las cuatro primeras plantas. Revistieron las fachadas con bloques de hormigón “split” (acabado “piedra”) y revoco pétreo en algunos paños, entre ventanas cuadradas con carpintería de aluminio junto a galerías acristaladas en los primeros niveles, y terrazas abiertas de antepechos opacos en los últimos. Y remataron el edificio con una resaltada moldura “clasicista” bajo el peto que formaliza estilizados frontones, rotos o perforados, en los ejes de sus cuatro alzados… Sin duda los Torices, en su particular comprensión del hecho urbano, parecen entender el proceso compositivo basado en el análisis instrumental de las tipologías al proyectar una torre alejada de la fría regularidad racionalista, preñada de colores y texturas no relacionados con la función del edificio, pero reclamando un lugar para la memoria… Todo simétrico, con voluntad de estilo, y muy Posmoderno... Mario Botta y los hermanos Krier en aquel León, a principios de los 80. ¡Fantástico!