El CEIP Emilia Menéndez impulsa un proyecto de reforestación con 'bombas de semillas' en León

El Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Emilia Menéndez, situado en el municipio de La Robla (León), impulsa un proyecto de reforestación escolar con 'bombas de semillas', ha informado este sábado la Delegación de la Junta en León en un comunicado.

El colegio está reconocido como Centro Sostenible de Castilla y León desde 2021 por el gobierno autonómico y, Centro Sostenible Nacional desde 2024, e integra la sostenibilidad como una de sus líneas prioritarias de trabajo.

En este contexto, y tras los incendios forestales ocurridos este verano en la provincia, el colegio ha querido poner en marcha una propuesta educativa que combina aprendizaje, conciencia ecológica y acción directa.

El alumnado desde educación infantil (3 años) hasta 6º de primaria (12 años), participa en la elaboración de 'bombas de semillas', que son pequeñas esferas de arcilla, agua, tierra, compost y fibra de coco, que contienen semillas autóctonas recolectadas por los voluntarios de la Asociación Bierzo Renace.

Estas bombas se depositarán en las zonas afectadas por el incendio de Gestoso, concretamente, en las localidades de Gestoso, Oencia, Arnado, Leiroso y Lusío.

Las especies utilizadas han sido recolectadas en la propia comarca de El Bierzo, favoreciendo la recuperación con vegetación adaptada al territorio; algunas de las semillas recogidas pertenecen a las especies de diente de león, majuela, grama común, endrino y cebada silvestre, favoreciendo así la regeneración natural del terreno y la biodiversidad local.

La asociación ha hecho llegar al centro una caja con las semillas recolectadas junto con una carta de agradecimiento y un vídeo.

El delegado territorial, Eduardo Diego, ha subrayado que "desde la Junta de Castilla y León valoramos muy especialmente proyectos como este, que integran la sostenibilidad en el aula y demuestran que la educación es una herramienta real de transformación, un verdadero motor de cambio y compromiso con el entorno".