Argüello encabeza la visita hoy de nueve obispos al papa

La visita, pedida en mayo, será una semana después de se conociera que el Vaticano investiga al obispo de Cádiz y Ceuta por un presunto caso de pederastia

Los nueve obispos españoles que forman parte de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) viajarán este lunes 17 de noviembre al Vaticano para reunirse con el papa León XIV, que les recibirá en una audiencia privada que fue solicitada por los obispos en el momento de la elección del nuevo Pontífice, el pasado mes de mayo. Fuentes de la CEE han explicado a Europa Press que se trata de una «visita ordinaria» y que la reunión fue «solicitada en el momento de la elección» de León XIV como Papa y fue «concedida en el mes de agosto». Las mismas fuentes precisan que este tipo de visita al nuevo Papa son habituales, del mismo modo que cuando hay una nueva Ejecutiva en la Conferencia Episcopal. 

   En este sentido, recuerdan que así ocurrió el 31 de mayo de 2024 cuando el papa Francisco recibió en el Vaticano a la nueva cúpula de la CEE. La delegación que visitará al Pontífice estará encabezada por el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, el vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid, José Cobo, y por el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán. Completan la comitiva el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán; el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz; el arzobispo de Burgos, Mario Iceta; el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, y el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo. Aunque la visita ya estuviera programada desde hace meses, la reunión se producirá apenas una semana después de que saliera a la luz que el Vaticano investiga al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de abusos a un menor en la década de los 90 del siglo pasado. Tras conocerse la noticia, adelantada por El País, el Obispado de Cádiz y Ceuta tachó las acusaciones de «muy graves y falsas» y el obispo decidió suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos. 

   Desde la Conferencia Episcopal expresaron su «confianza en la justicia» y mostraron su «respeto» ante el trabajo del tribunal de la Rota. Además, el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, señaló que el hecho de que el Vaticano investigue el caso significa que le concede una «verosimilitud» pero también apeló a la «presunción de inocencia». Por otro lado, el encuentro tendrá lugar casi un mes después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, viajara a Roma para reunirse con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para abordar «diferentes asuntos de interés en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado».

El papa come con los vulnerables

El papa León XIV almorzó este domingo en el Vaticano con cientos de personas necesitadas y un grupo de mujeres transexuales, casi todas latinoamericanas, siguiendo la estela de Francisco con este gesto organizado con motivo del Jubileo de los Pobres. La comida tuvo lugar en el Aula Pablo VI del Vaticano y sentó a la mesa a unas 1.300 personas necesitadas de todo el mundo y a un grupo de unas 50 mujeres transexuales llegadas desde la periferia romana. El acto fue organizado por el Jubileo de los Pobres y coincide también con la Jornada Mundial de los Pobres instaurada en 2016 por el papa Francisco, cuyo legado fue celebrado por su sucesor. "Con gran alegría nos reunimos para comer en esta jornada que tanto quiso nuestro amado papa Francisco. Un fuerte aplauso para Francisco", empezó el pontífice antes de sentarse a la mesa, acompañado por su secretario, el cura peruano Edgard Iván Rimaycuna. El Aula Pablo VI es donde los papas celebran sus grandes actos con los fieles en caso de clima adverso en la plaza.
