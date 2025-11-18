Ágatha, más que vestidos

La trayectoria de Ágatha Ruiz de la Prada se muestra a través de 25 de sus vestidos más icónicos.marian a. MOntesinos

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que asistió este lunes en Zamora a una exposición retrospectiva de sus creaciones, ha explicado que más allá de los diseños textiles bajo su nombre se elaboran desde carros de la compra hasta ropa para perros, chocolate, aceite, sal, pimienta y próximamente juguetes.

«Voy a sacar ahora unos juguetes alucinantes, tengo muchísimos productos nuevos», ha desvelado la icónica diseñadora, que ha admitido que pese a su edad (65 años) su vida «es no parar» porque tiene que ir a ferias y presentaciones e incluso a comprobar la fabricación de cada uno de esos productos.

La diseñadora madrileña, que los últimos cuatro días ha mostrado sus diseños en el rastrillo solidario de la oenegé Nuevo Futuro en Madrid, tras su paso por Zamora este lunes viajará el martes a Colombia, después de que tras el verano estuviera también en México y en Estados Unidos. Por ello, ha confesado que cree que a su edad en España «habrá poca gente que esté tan enloquecida trabajando como yo», y añadido que lleva una vida «tremenda de viajes y de cosas».

Libros

También ha publicado dos libros y en el primero de ellos realizó más de 140 presentaciones en otros tantos lugares, además de que anualmente realiza «setenta y cuatro desfiles al año». Sobre sus diseños de moda, ha recordado que cuando en 2011 cumplió treinta años de su primer desfile creó una fundación a la que cedió algunos de sus vestidos porque se cambió de casa a una más pequeña y ya no le cabían todos en su armario.

Parte de esos vestidos, algunos de los más icónicos y reconocibles de la diseñadora, se muestran hasta mediados de diciembre en la sala de exposiciones de la Fundación Fundos de Zamora, en colaboración con la Diputación de Zamora.

La exposición incluye veinticinco vestidos creados entre 1998 y 2024, presentados en pasarelas internacionales como París, Milán o Nueva York, junto a fotografías y bocetos de algunos de sus diseños. Ágatha, que ha visitado este lunes esa muestra inaugurada el pasado 13 de octubre, se ha mostrado encantada de que la suya sea la primera exposición de moda organizada por la Fundación Fundos, que había promovido muestras de escultura, pintura, artes decorativas o diseño industrial pero nunca de moda. La diseñadora ha afirmado que los trajes con «como amigos míos».