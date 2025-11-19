León muestra su potencial turístico en la Feria IBTM World de Barcelona

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

León muestra estos días todo su potencial en la Feria IBTM World de Barcelona, que reúne anualmente a más de 15.000 participantes procedentes de 150 países entre representantes institucionales de congresos y eventos, espacios para convenciones, hoteles, destinos y tecnología.

La Oficina de Congresos de la ciudad es la encargada de representar al Ayuntamiento de León en la que es una de las citas más importantes del mundo del sector de reuniones, incentivos, viajes de negocios, congresos y eventos.

La participación del Ayuntamiento de León se enmarca en la colaboración con la Junta de Castilla y León y Turespaña y servirá para poner de relieve los recursos y ventajas de la capital leonesa en el turismo de congresos e informar y fomentar los espacios y lugares que la ciudad posee. Asimismo, se realizará una presentación conjunta de las Oficinas de Congresos de la Comunidad para la Asociación Española de Event Managers y la Asociación de Agencias de Eventos Española.

La promoción e incentivación del segmento turístico congresual, conocido como MICE, está dentro de los objetivos del Plan de Acción de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de León, para posicionar a la ciudad para acoger incentivos, jornadas y congresos de tipo medio.

La Oficina de Congresos de León, desde su creación ya hace más de 20 años, está integrada en la Red de Ciudades de Congresos constituida en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Entre sus objetivos destacan la identificación de los espacios y la adecuación y conversión de otros en desuso o con otras finalidades para la mejora de la oferta, favorecer y agilizar permisos para usos de espacios singulares como sede de eventos, crear un directorio de actividades complementarias para el sector MICE orientadas a la especialización en la propia identidad del destino y el diseño y desarrollo de una promoción específica para este sector.