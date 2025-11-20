Última hora | El Puerto de Pajares, cerrado a camiones por la nevada en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El puerto de Pajares (N-630), entre Asturias y León, se encuentra cerrado a la circulación de vehículos pesados a causa de la nieve acumulada en la carretera en las últimas horas, informa el 112 Asturias.

Además, en la principal vía de comunicación entre Asturias y León, la autopista AP-66, sigue nevando y, aunque la circulación no se ve afectada, conviene extremar la precaución, informa la concesionaria Aucalsa.

Por ello, se recomienda no sobrepasar la velocidad de 100 kilómetros por hora (km/h), y los camiones deben circular por el carril derecho sin realizar adelantamientos.

Respecto a la red secundaria de carreteras del Principado de Asturias, las cadenas son necesarias para circular por los puertos de San Isidro, en Aller; Tarna, en Caso; Somiedo y San Lorenzo, en Somiedo, y Ventana, en Teverga.

En la red secundaria, también son necesarias en la carretera LN-8 (tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla), en Lena; en la AS-264 (Sotres-Límite con Cantabria y Tielve-Sotres) y en Cabrales, mientras que la CO-4 (Covadonga-Los Lagos), en Cangas de Onís, se encuentra cerrada.