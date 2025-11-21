Entre el 90 y el 95% de mujeres en situación de prostitución sufre lesiones

Las investigaciones sobre los efectos de la prostitución, confirman el «carácter destructivo de esta experiencia, independientemente de que estén o no estén en situación de trata», asegura Carmen Delgado Álvarez, catedrática jubilada de Psicometría de la Universidad Pontificia de Salamanca (Upsa).

Delgado participó en la II Escuela Feminista de la Asociación Flora Tristán con motivo de su 50 aniversario con la conferencia ‘Claves psicológicas para un análisis feminista de la prostitución’. Tanto los estudios realizados desde la perspectiva abolicionista como desde la perspectiva del trabajo sexual han llegado a la misma conclusión, aseguró la experta.

«Los estudios disponibles sobre lesión cerebral traumática producida por golpes en la cabeza, sacudidas violentas, intentos de asfixia, etc., sufridos en la práctica prostitucional, alcanza la cifra del 95% en estudios abolicionistas y del 90% en estudios favorables al trabajo sexual», apuntó.

Esta coincidencia se encuentra en todos los efectos estudiados: estrés postraumático (entre 40% y 68%), depresión (entre 50%-80%), ideación suicida (25%), etc.

Golpes en la cabeza, sacudidas violentas, intentos de asfixia son algunos de los daños físicos que relatan las mujeres prostituidas en estudios abolicionistas y regulacionistas

«Lo que resulta imposible de entender es que desde la perspectiva del trabajo sexual se atribuya estos efectos a las leyes que persiguen la prostitución, cuando en los países en que se ha legalizado ha empeorado la situación, como reconocen sus propios informes (por ejemplo, Alemania o Nueva Zelanda)», recalcó.

«La prostitución es intrínsecamente destructiva, por eso no puede haber «prostitución buena», como no puede haber «guerras buenas»», dijo la también representante de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía (Raiepp) dirigida por la teórica feminista Rosa Cobo.

Delgado subrayó que se trata de un problema de salud pública debido a la cantidad de mujeres que «sufren los efectos destructivos de la prostitución y la letalidad de estos efectos». En este punto apeló al Ministerio de Sanidad como «responsable de proteger, promover y prevenir la salud de las mujeres en prostitución, como de toda la población».

Carmen Delgado antes de comenzar la intervención en el ILC.VIRGINIA MORÁN

«La única respuesta ética y política a este privilegio patriarcal, es ofrecer alternativas de vida a las mujeres que están en prostitución», agregó esta profesora que ha dirigido los grupos de investigación de Salud y Género y codirigido el experto de Género y Comunicación. Delgado abogó por «acabar con esta forma de esclavitud, con una ley abolicionista que penalice al putero y a quienes se lucran con la prostitución». "Es responsabilidad de todas y todos, no ser cómplices y exigirla», concluyó.