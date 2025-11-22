El Papa aparta a Rafael Zornoza, el primer obispo español investigado por pederastia

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

El Papa León XIV por fin ha intervenido en el primer caso de un obispo español acusado de pederastia, Rafael Zornoza, de 76 años y titular de la diócesis de Cádiz y Ceuta, al que el Vaticano investiga por los posibles abusos sexuales continuados cometidos contra un menor de edad cuando estaba al frente del seminario de Getafe (Madrid) en la década de los 90. La Santa Sede hacía público este sábado que el Pontífice acepta su renuncia, presentada hace más de un año por Zornoza al cumplir los 75, como marca el derecho canónico y hacen todos los obispos. El Papa, por el momento, no ha designado un nuevo obispo para Cádiz y Ceuta, sino que pone esta sede bajo el control de un administrador apostólico, Ramón Darío Valdivia Giménez, de 50 años y actual obispo auxiliar de Sevilla. En un comunicado, Zornoza afirma que había presentado su solicitud de renuncia al pontífice "en dos ocasiones" y muestra su "sincero agradecimiento" a León XIV por su "comprensión y cercanía paternal", al concederle que pueda dedicarse "plenamente" al tratamiento del cáncer agresivo que padece y a "atender con serenidad" su defensa ante una acusación que considera "injusta y falsa". También promete su "obediencia filial" a Valdivia, un "obispo valioso" y "un apreciado amigo". Zornoza seguía en el cargo pese a presentar la renuncia, y más adelante trascender que estaba siendo investigado por el Vaticano por abuso sexual a un menor. Los hechos se habrían cometido en los años 90 del siglo pasado en el seminario de Getafe.

La víctima, en su denuncia, relata besos y tocamientos que se prolongaron en el tiempo, desde los 14 años, cuando ingresó en el seminario, del que Zornoza era entonces responsable, hasta que abandonó el centro, con 21 años. El pasado martes, el papa Robert Prevost se refirió por primera vez al 'caso Zornoza', recordando que el prelado defendía su inocencia y que tendría que "responder" en la investigación, desarrollada por el Tribunal de la Rota dependiente de la nunciatura apostólica en España (la embajada vaticana en nuestro país), al que ha delegado el caso el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el 'ministerio' vaticano encargado de gestionar los casos de pederastia. "Hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias", dijo el Pontífice ante los medios que le esperaban a su salida de Castel Gandolfo, al sureste de Roma. Al Papa le gusta pasar la jornada del martes allí para descansar y hacer deporte. "Espero que las víctimas encuentren siempre un lugar seguro donde puedan hablar y presentar sus casos", añadió también León XIV, solicitando "respeto" para los procesos canónicos por posibles episodios de pederastia.

Este sábado, y sin que aún haya trascendido el resultado de esas investigaciones eclesiásticas (ya que los abusos denunciados habrían prescrito civilmente), el Papa ha decidido mover ficha y apartar al prelado como obispo de Cádiz y Ceuta, un escalón más "a la verosimilitud" que el Vaticano ya daba a las acusaciones. La decisión de aceptar esta renuncia, la primera que Prevost toma como Papa ante un obispo investigado por pederastia, llega cuatro meses después de que la víctima diera a conocer su denuncia ante la Santa Sede, (la envió por correo el pasado verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe), aunque el caso no ha empezado a ser investigado por el Tribunal de la Rota hasta hace tres semanas. De hecho, la noticia de que el Vaticano investigaba por primera vez a un obispo español por un caso de abusos sexuales a un menor trascendió el pasado 10 de noviembre, al adelantarla el diario El País. Ese mismo día la diócesis de Cádiz y Ceuta emitía un comunicado en el que Zornoza negaba los hechos denunciados y aseguraba que se trataban de "acusaciones graves y falsas", al tiempo que comunicaba que suspendía temporalmente su agenda para "el esclarecimiento de los hechos" y "atender el tratamiento de un cáncer agresivo" que estaba recibiendo.

"Presunción de inocencia"

En estos últimos doce días, desde la Conferencia Episcopal se ha insistido en el mensaje de mantener la presunción de inocencia de Zornoza y dejar que la investigación en el Tribunal de la Rota siga su curso, sin siquiera tener en cuenta la posibilidad de una suspensión cautelar, como había reclamado el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, que en una reciente entrevista a Público dijo: "Ante casos como el del obispo Zornoza se deben aplicar medidas cautelares".

El pasado lunes, el Papa afrontó la situación de Zornoza durante la audiencia que concedió en el Palacio Apostólico del Vaticano a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a quienes recibió un día antes de la celebración de la plenaria del episcopado de nuestro país, que se ha venido desarrollando esta semana, entre el martes y el viernes, con la ausencia, por cierto, de Zornoza. Tras la conversación con el pontífice, que se prolongó durante alrededor de una hora, el presidente del episcopado y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ya adelantó que la renuncia de Zornoza "podría ser aceptada próximamente", aunque no sabía entonces "la fecha ni el modo" de cuándo se iba a hacer efectiva. Pidió además entonces Argüello "respeto" tanto para el derecho de "cualquier víctima a plantear su caso" como para "la presunción de inocencia" de los acusados. Y aclaró además que el Vaticano investigaba al ya obispo emérito de Cádiz y Ceuta "desde hace dos semanas", aunque la denuncia había llegado a Roma mucho antes, hace cerca de cuatro meses. En ella, la víctima aseguraba que cuando era seminarista en Getafe, Zornoza se metía repetidamente por la noche en su dormitorio para hacerle tocamientos en las partes íntimas y darle besos en la boca.

Los hechos habrían tenido lugar cuando tenía entre 14 y 21 años, en la década de los 90 del siglo pasado, aunque no fue hasta este pasado verano cuando envió una carta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe denunciando lo ocurrido. Fuentes de la Santa Sede consultadas por este diario consideraron "creíble" la denuncia.

Este pasado viernes, en la rueda de prensa final de la asamblea plenaria de la CEE, su secretario general, César García Magán, pedía "respeto a la presunción de inocencia", insistía en que se dejara actuar a los jueces del Tribunal de la Rota y reiteraba que solo el Santo Padre podía aceptar la renuncia. Y así ha sido. León XIV la ha aceptado este sábado, justo al día siguiente de la clausura de la asamblea plenaria, en un intento, seguramente, de que el escándalo Zornoza no eclipsara los temas tratados por los obispos en la plenaria.

Zornoza insiste: "Acusación injusta"

En un comunicado, Zornoza expresa "su sincero agradecimiento al papa León XIV por su comprensión y cercanía paternal, al haberme concedido el poder dedicarme plenamente a los tratamientos médicos que requiere mi actual estado de salud, así como a atender con serenidad y confianza en Dios mi defensa ante una acusación injusta y falsa, que está siendo estudiada por la Iglesia". Además de agradecer igualmente al Santo Padre el nombramiento de Valdivia "un valioso obispo, jurista, filósofo y teólogo, y un apreciado amigo con quien enseguida os sentiréis acogidos", Zornoza le asegura al nuevo administrador su "plena" disposición a colaborar "en todo lo que contribuya a la unidad en este momento de transición en el gobierno de nuestra Iglesia diocesana". Además, agradece "de corazón a los sacerdotes, consagrados y laicos de su diócesis su colaboración, su oración y su cariño durante este tiempo de ministerio".

El nuevo administrador apostólico, Darío Valdivia, nació en Osuna (Sevilla) el 16 de diciembre de 1974, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1997) y fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003. Es también licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Y tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Sevilla, de la que es obispo auxiliar desde 2023. En sus primeras palabras este sábado nada más conocerse su nombramiento, Valdivia ha mencionado a Zornoza para agradecerle "todo su servicio y acogida", al tiempo que también expresa su gratitud al papa León XIV, a monseñor Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y a toda la Diócesis de Sevilla, "por toda la ayuda que me han brindado". Además, ha mostrado su alegría por ponerse a disposición de la Iglesia. "Espero servir de ayuda en el tiempo que esté entre vosotros, hasta que sea designado el nuevo obispo titular", ha añadido el nuevo administrador apostólico.