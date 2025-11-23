Cartas babianas ya una carta de Flaubert

Publicado por roberto.gonzalez.quevedo Creado: Actualizado:

Anguanu recibimos cartas que tienen que vere conos bancos ya conos seguros. Ya ¿cuálas son las cartas qu’escribimos nós? Asina yían tamién, porque dexamos la comunicación de las cousas de la vida pal teléfonu, pal whatsapp ou pa la canal electrónica.

Pero esti xeitu electrónicu de comunicase yía reciente. Detrás tenemos sieglos de testos epistolares onde s’adensaban los nuesos pensamientos. Asina, como un simple exemplu del mundu de la comunicación epistolar pa tolas cousas de la vida, tenemos las «Cartas a Gallardo», nas qu’un babianu esplica a un foresteiru cúmu yía la nuesa l.lingua. Estas cartas, escritas en Quintaniel.la na nuesa l.lingua, destinánonse a un personaxe chamáu B. J. Gallardo ya paez que s’escribieran no sieglu XIX. Pero muitas d’esas cartas chegaban a tenere forma l.literaria, lu que quier dicir qu’hai guardada una auténtica l.literatura epistolar universal. Yá nas antiguas civilizaciones hai cartas de gran nivel l.literariu. Del mundu greco-romanu guardamos testos epistolares de muitísimu valir (Platón, Séneca) ya igual d’épocas que vinienon más tarde. De tiempos más cercanos a nós tenemos exemplos estraordinarios como las cartas de Kafka ya outros muitos. Chama l’atención un capítulu más reciente que yía la «novela epistolar»: una narración afilvanada con cartas de los personaxes. Ya más nuevas entovía son dalgunas novelas feitas con correos electrónicos.

La correspondencia de los grandes escritores nun yía namás un complementu pa entender al autor, sinón en sí mesma una obra de creación. Un buen exemplu yían las magníficas cartas de Flaubert (que nacíu en Rouen en 1821), valoratibles pa conocelu a él pero tamién prau guapísimu pa disfrutar de la l.lectura. Interesantísimas las mandadas a la sua amante Louise Colet ya tamién a outra xente, onde apaecen bien de temas. A mi préstanme muitu las que Flaubert escribiera a Mme. Roger des Genettes ya quédome con una mandada en 1861 a esta mucher ya comentada por Unamuno, que fixo sobre el.la un artículu mui interesante (“Leyendo a Flaubert», en “Contra esto y aquello»). Flaubert refierse nesta carta a los tiempos del estoicismo grecol.latinu, a esa época d’autores heroicos en soledá, porque yá los dioses yeran cartón piedra, nun tenían nada que vere cona sensibilidá de la xente ya empezaban a vese como ídolos paganos. Pero entovía nun s’afitara la nueva sensibilidá cristina, que terminaría dominando Europa. Nesta época memorable bril.lóu más aquel.lo que nunca’l pensamientu sobre la vida humana ya la busca de qué faere cona esistencia: «un momentu únicu, nel que l’home alcontrábase solu».